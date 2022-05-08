https://ria.ru/20220508/telekanaly-1787558730.html
США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня
США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня - РИА Новости, 08.05.2022
США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня
Введенные США ограничения в отношении российских Первого канала, "России-1" и НТВ выразились в запрете на заключение сделок, завершить действующие предписано до РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:17
2022-05-08T21:17
2022-05-08T21:17
россия
сша
нтв (телеканал)
первый канал (телеканал)
санкции в отношении россии
санкции
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Введенные США ограничения в отношении российских Первого канала, "России-1" и НТВ выразились в запрете на заключение сделок, завершить действующие предписано до 7 июня, сообщает минфин."Любая оплата заблокированному лицу должна быть совершена до 7 июня 2022 года на заблокированный счет, расположенный в США", - говорится в опубликованной генеральной лицензии офиса по контролю за иностранными активами минфина США.Другим документом сделки с телеканалами исключены из генлицензии, которая ранее была выпущена для разрешения некоторого взаимодействия с РФ в телекоммуникационной сфере.
https://ria.ru/20220508/uslugi-1787550969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, нтв (телеканал), первый канал (телеканал), санкции в отношении россии, санкции
США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня
Власти США предписали завершить сделки с Первым каналом, "Россией-1" и НТВ до 7 июня