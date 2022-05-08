https://ria.ru/20220508/telekanaly-1787558730.html

США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня

США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня - РИА Новости, 08.05.2022

США предписали завершить сделки с тремя российскими телеканалами до 7 июня

Введенные США ограничения в отношении российских Первого канала, "России-1" и НТВ выразились в запрете на заключение сделок, завершить действующие предписано до РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:17

2022-05-08T21:17

2022-05-08T21:17

россия

сша

нтв (телеканал)

первый канал (телеканал)

санкции в отношении россии

санкции

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Введенные США ограничения в отношении российских Первого канала, "России-1" и НТВ выразились в запрете на заключение сделок, завершить действующие предписано до 7 июня, сообщает минфин."Любая оплата заблокированному лицу должна быть совершена до 7 июня 2022 года на заблокированный счет, расположенный в США", - говорится в опубликованной генеральной лицензии офиса по контролю за иностранными активами минфина США.Другим документом сделки с телеканалами исключены из генлицензии, которая ранее была выпущена для разрешения некоторого взаимодействия с РФ в телекоммуникационной сфере.

https://ria.ru/20220508/uslugi-1787550969.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, нтв (телеканал), первый канал (телеканал), санкции в отношении россии, санкции