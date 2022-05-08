Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/spetsoperatsiya-1787546785.html
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона - РИА Новости, 08.05.2022
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона
Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:23
2022-05-08T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
су-25
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_cb5f741f4190380ac666b29d1cb55708.jpg
МОСКВА, 8 мая. - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики", - заявил он.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_3799e58b35979f11add46ce6db34267f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, су-25, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:23 08.05.2022 (обновлено: 19:34 08.05.2022)
 
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона

Под Харьковом сбит украинский Су-25, "Байрактар" у острова Змеиный, и два дрона над ДНР

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая. - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики", - заявил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСу-25УкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала