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В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона - РИА Новости, 08.05.2022
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона
Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:23
2022-05-08T19:23
2022-05-08T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
су-25
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая. - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики", - заявил он.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, су-25, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:23 08.05.2022 (обновлено: 19:34 08.05.2022)
В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона
Под Харьковом сбит украинский Су-25, "Байрактар" у острова Змеиный, и два дрона над ДНР