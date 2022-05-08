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В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона

В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона - РИА Новости, 08.05.2022

В Харьковской области сбит украинский Су-25, над ДНР уничтожены два дрона

Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:23

2022-05-08T19:23

2022-05-08T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

су-25

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая. - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики", - заявил он.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, су-25, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)