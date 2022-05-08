https://ria.ru/20220508/smert-1787539160.html

Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет

Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет - РИА Новости, 08.05.2022

Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет

Старейшая итальянка Анджела Тирабоски скончалась минувшей ночью в северном городе Бергамо на 113-м году жизни, сообщил в воскресенье президент области Ломбардия РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:27

2022-05-08T18:27

2022-05-08T18:27

италия

ломбардия

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РИМ, 8 мая - РИА Новости. Старейшая итальянка Анджела Тирабоски скончалась минувшей ночью в северном городе Бергамо на 113-м году жизни, сообщил в воскресенье президент области Ломбардия Аттилио Фонтана."Покойся с миром после такой длинной жизни, в которой вся община любила тебя", - написал губернатор в Twitter.Тирабоски родилась 19 апреля 1910 года, пережила две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. Несмотря на то, что последние годы из-за неудачного падения она была прикована к креслу-каталке, "бабушка Италии" не теряла вкуса к жизни.Месяц назад, отмечая свое 112-летие в компании четверых детей, Анджела сообщила, каков секрет ее долголетия. "Легкие блюда под стаканчик вина. Никакого курения и стрессов. И, конечно, воспринимать каждый день жизни как подарок", - рассказала она тогда.Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.

https://ria.ru/20220508/nato-1787523441.html

италия

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италия, ломбардия