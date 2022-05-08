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Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет - РИА Новости, 08.05.2022
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Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет
Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет - РИА Новости, 08.05.2022
Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет
Старейшая итальянка Анджела Тирабоски скончалась минувшей ночью в северном городе Бергамо на 113-м году жизни, сообщил в воскресенье президент области Ломбардия РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:27
2022-05-08T18:27
италия
ломбардия
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РИМ, 8 мая - РИА Новости. Старейшая итальянка Анджела Тирабоски скончалась минувшей ночью в северном городе Бергамо на 113-м году жизни, сообщил в воскресенье президент области Ломбардия Аттилио Фонтана."Покойся с миром после такой длинной жизни, в которой вся община любила тебя", - написал губернатор в Twitter.Тирабоски родилась 19 апреля 1910 года, пережила две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. Несмотря на то, что последние годы из-за неудачного падения она была прикована к креслу-каталке, "бабушка Италии" не теряла вкуса к жизни.Месяц назад, отмечая свое 112-летие в компании четверых детей, Анджела сообщила, каков секрет ее долголетия. "Легкие блюда под стаканчик вина. Никакого курения и стрессов. И, конечно, воспринимать каждый день жизни как подарок", - рассказала она тогда.Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
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италия, ломбардия
18:27 08.05.2022
 
Итальянская долгожительница умерла в возрасте 112 лет

Итальянская долгожительница Анджела Тирабоски умерла в возрасте 112 лет

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИталия
Италия - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИМ, 8 мая - РИА Новости. Старейшая итальянка Анджела Тирабоски скончалась минувшей ночью в северном городе Бергамо на 113-м году жизни, сообщил в воскресенье президент области Ломбардия Аттилио Фонтана.
"Покойся с миром после такой длинной жизни, в которой вся община любила тебя", - написал губернатор в Twitter.
Тирабоски родилась 19 апреля 1910 года, пережила две мировых войны и две пандемии – "испанку" и COVID-19. Несмотря на то, что последние годы из-за неудачного падения она была прикована к креслу-каталке, "бабушка Италии" не теряла вкуса к жизни.
Месяц назад, отмечая свое 112-летие в компании четверых детей, Анджела сообщила, каков секрет ее долголетия. "Легкие блюда под стаканчик вина. Никакого курения и стрессов. И, конечно, воспринимать каждый день жизни как подарок", - рассказала она тогда.
Первую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии занимает Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
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