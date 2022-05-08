https://ria.ru/20220508/slovakiya-1787504037.html
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2022
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев
Жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, сообщило в воскресенье на... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:16
2022-05-08T13:16
2022-05-08T13:16
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ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, сообщило в воскресенье на своем сайте посольство РФ в Братиславе."Поздравляем граждан Словакии с государственным праздником – Днем победы над фашизмом! В этот день жители многих населенных пунктах республики пришли к воинским мемориалам и памятным местам, чтобы возложить цветы и зажечь поминальные свечи. Мы благодарны им за проявленное уважение и бережное отношение к памятникам и захоронениям воинов Красной Армии", - говорится в сообщении.От посольства РФ возложены венки на воинских кладбищах в Зволене, Штурово, Липтовском Микулаше, Кошице, Гуменне, ряде других словацких населённых пунктов, отметило российское диппредставительство.
https://ria.ru/20220508/serbiya-1787498500.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, кошице
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев
Жители Словакии почтили память павших за ее свободу красноармейцев