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Жители Словакии почтили память павших красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2022
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Жители Словакии почтили память павших красноармейцев
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев - РИА Новости, 08.05.2022
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев
Жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, сообщило в воскресенье на... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:16
2022-05-08T13:16
день победы — 2022
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ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, сообщило в воскресенье на своем сайте посольство РФ в Братиславе."Поздравляем граждан Словакии с государственным праздником – Днем победы над фашизмом! В этот день жители многих населенных пунктах республики пришли к воинским мемориалам и памятным местам, чтобы возложить цветы и зажечь поминальные свечи. Мы благодарны им за проявленное уважение и бережное отношение к памятникам и захоронениям воинов Красной Армии", - говорится в сообщении.От посольства РФ возложены венки на воинских кладбищах в Зволене, Штурово, Липтовском Микулаше, Кошице, Гуменне, ряде других словацких населённых пунктов, отметило российское диппредставительство.
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в мире, словакия, россия, кошице
13:16 08.05.2022
 
Жители Словакии почтили память павших красноармейцев

Жители Словакии почтили память павших за ее свободу красноармейцев

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, сообщило в воскресенье на своем сайте посольство РФ в Братиславе.
"Поздравляем граждан Словакии с государственным праздником – Днем победы над фашизмом! В этот день жители многих населенных пунктах республики пришли к воинским мемориалам и памятным местам, чтобы возложить цветы и зажечь поминальные свечи. Мы благодарны им за проявленное уважение и бережное отношение к памятникам и захоронениям воинов Красной Армии", - говорится в сообщении.
От посольства РФ возложены венки на воинских кладбищах в Зволене, Штурово, Липтовском Микулаше, Кошице, Гуменне, ряде других словацких населённых пунктов, отметило российское диппредставительство.
Открытие памятника красноармейцам, которые погибли при авианалете авиации США в пригороде Ниша на юге Сербии
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