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Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
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Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине
Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине
Россия не может и не будет попустительствовать молчанию и слепоте Запада, "не замечающего" возрождения неонацизма на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:11
2022-05-08T19:17
дмитрий медведев
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прага
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не может и не будет попустительствовать молчанию и слепоте Запада, "не замечающего" возрождения неонацизма на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты: до поры до времени думалось, что они нам как-никак "партнёры" и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен. Однако попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, "не замечающей" возрождения неонацизма на Украине, мы не можем и не будем", - написал он в своем Telegram-канале.Он также высказался о предложении со стороны мэра Праги лишить маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города."В связи с этим напрашивается вопрос таким деятелям с берегов Влтавы: а знают ли они, что тем временем Гитлер и гауляйтер Судет, обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн до сих пор остаются почётными гражданами города Ланшкроун Пардубицкого края Чехии? Немецкий фюрер в дополнение ко всему формально сохранил подобное звание и в польских Щецине и Вроцлаве (немецких Штеттине и Бреслау, переданных Польше щедрой советской рукой по итогам войны)", - написал он."Неоднократно ставился вопрос о лишении их таких "почестей", однако везде местные власти заявляли, что, мол, "это отражение того времени", а законодательных рычагов нет. Следите за тошнотворной для нормального человека ловкостью мысли: память о советском маршале – это коммунистическая пропаганда, и она должна быть уничтожена, а отказ от борьбы с возвеличиванием нацистов – это просто "во имя истории", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html
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дмитрий медведев, украина, в мире, прага
19:11 08.05.2022 (обновлено: 19:17 08.05.2022)
 
Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине

Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не может и не будет попустительствовать молчанию и слепоте Запада, "не замечающего" возрождения неонацизма на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты: до поры до времени думалось, что они нам как-никак "партнёры" и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен. Однако попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, "не замечающей" возрождения неонацизма на Украине, мы не можем и не будем", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он также высказался о предложении со стороны мэра Праги лишить маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города.
"В связи с этим напрашивается вопрос таким деятелям с берегов Влтавы: а знают ли они, что тем временем Гитлер и гауляйтер Судет, обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн до сих пор остаются почётными гражданами города Ланшкроун Пардубицкого края Чехии? Немецкий фюрер в дополнение ко всему формально сохранил подобное звание и в польских Щецине и Вроцлаве (немецких Штеттине и Бреслау, переданных Польше щедрой советской рукой по итогам войны)", - написал он.
"Неоднократно ставился вопрос о лишении их таких "почестей", однако везде местные власти заявляли, что, мол, "это отражение того времени", а законодательных рычагов нет. Следите за тошнотворной для нормального человека ловкостью мысли: память о советском маршале – это коммунистическая пропаганда, и она должна быть уничтожена, а отказ от борьбы с возвеличиванием нацистов – это просто "во имя истории", - добавил Медведев.
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