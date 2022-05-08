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Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове - РИА Новости, 08.05.2022
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове
В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:33
2022-05-08T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки", - рассказал Мизинцев.Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.
https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:33 08.05.2022 (обновлено: 21:38 08.05.2022)
 
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове

Минобороны: боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ во время рейда в Харькове
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки", - рассказал Мизинцев.
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Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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