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Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове

Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове - РИА Новости, 08.05.2022

Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове

В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:33

2022-05-08T21:33

2022-05-08T21:38

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вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки", - рассказал Мизинцев.Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.

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Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)