https://ria.ru/20220508/sklad-1787560127.html
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове - РИА Новости, 08.05.2022
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове
В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:33
2022-05-08T21:33
2022-05-08T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791891_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1758655939b4c872ce1ef5741174360.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки", - рассказал Мизинцев.Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.
https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791891_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_e2d4283a4f47c57713fe675ff0f002f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:33 08.05.2022 (обновлено: 21:38 08.05.2022)
Боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове
Минобороны: боевики оборудовали склад боеприпасов в детской больнице в Харькове