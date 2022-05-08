https://ria.ru/20220508/shestvie-1787529349.html
В Париже началось шествие "Бессмертного полка"
В Париже началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022
В Париже началось шествие "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" проходит в Париже, в шествии участвуют десятки человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:54
2022-05-08T16:54
2022-05-08T21:50
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в Париже, в шествии участвуют десятки человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало в воскресенье от главного входа кладбища Пер-Лашез во французской столице.Колонна движется к памятнику русским участникам движения Сопротивления.В акции принимают участие десятки человек, в том числе граждане России, Белоруссии и Украины. Участники "Бессмертного полка" распевают песни военных лет.Ранее парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк". Участники начали собираться у кладбища Пер-Лашез после 14.00 по местному времени, как появились провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения "Бессмертного полка".Акция "Бессмертный полк" в воскресенье проходит и в ряде других городов Франции."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20220508/parizh-1787523974.html
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Акция "Бессмертный полк" в Париже
«Бессмертный полк» проходит в Париже, участники исполнили песни военных лет
2022-05-08T16:54
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Акция "Бессмертный полк" в Австрии
Акция "Бессмертный полк" прошла в Австрии. Видео публикует российское посольство в Вене. Учащиеся и преподаватели школы при посольстве почтили участников Великой Отечественной войны.
2022-05-08T16:54
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в мире, россия, украина, белоруссия, день победы, париж
16:54 08.05.2022 (обновлено: 21:50 08.05.2022)
В Париже началось шествие "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" проходит в Париже, в шествии участвуют десятки человек
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в Париже, в шествии участвуют десятки человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало в воскресенье от главного входа кладбища Пер-Лашез во французской столице.
Колонна движется к памятнику русским участникам движения Сопротивления.
В акции принимают участие десятки человек, в том числе граждане России
, Белоруссии
и Украины
. Участники "Бессмертного полка" распевают песни военных лет.
Ранее парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк". Участники начали собираться у кладбища Пер-Лашез после 14.00 по местному времени, как появились провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения "Бессмертного полка".
Акция "Бессмертный полк" в воскресенье проходит и в ряде других городов Франции
.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.