https://ria.ru/20220508/provokatsiya-1787476673.html

СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России

СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России - РИА Новости, 08.05.2022

СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения МО России о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, переодетых в форму РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:03

2022-05-08T10:03

2022-05-08T12:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения МО России о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, переодетых в форму ВС России и на технике со знаком "Z", сообщается в Telegram-канале СК России."Председатель СК России поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведенной в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.Уточняется, что, по информации Министерства обороны России, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, забирали у людей ценные вещи и личные авто, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали насилию. Кроме того, иностранные журналисты снимали постановочные "акты мародерства"."Следственный комитет запросит в Министерстве обороны РФ соответствующую информацию, которая будет тщательно изучена и зафиксирована в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима. Следователями СК России будут приняты меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям", — добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/provokatsiya-1787444739.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)