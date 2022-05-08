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СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России - РИА Новости, 08.05.2022
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СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России
СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России - РИА Новости, 08.05.2022
СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения МО России о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, переодетых в форму РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:03
2022-05-08T12:01
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения МО России о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, переодетых в форму ВС России и на технике со знаком "Z", сообщается в Telegram-канале СК России."Председатель СК России поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведенной в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.Уточняется, что, по информации Министерства обороны России, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, забирали у людей ценные вещи и личные авто, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали насилию. Кроме того, иностранные журналисты снимали постановочные "акты мародерства"."Следственный комитет запросит в Министерстве обороны РФ соответствующую информацию, которая будет тщательно изучена и зафиксирована в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима. Следователями СК России будут приняты меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям", — добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/provokatsiya-1787444739.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:03 08.05.2022 (обновлено: 12:01 08.05.2022)
 
СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России

СК изучит данные о провокации украинских боевиков, переодетых в форму ВС России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения МО России о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, переодетых в форму ВС России и на технике со знаком "Z", сообщается в Telegram-канале СК России.
"Председатель СК России поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведенной в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по информации Министерства обороны России, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, забирали у людей ценные вещи и личные авто, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали насилию. Кроме того, иностранные журналисты снимали постановочные "акты мародерства".
"Следственный комитет запросит в Министерстве обороны РФ соответствующую информацию, которая будет тщательно изучена и зафиксирована в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима. Следователями СК России будут приняты меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям", — добавляется в сообщении.
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