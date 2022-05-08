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В результате пожаров в Тяжинском округе Кузбасса погибли четыре человека
В результате пожаров в Тяжинском округе Кузбасса погибли четыре человека - РИА Новости, 08.05.2022
В результате пожаров в Тяжинском округе Кузбасса погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате пожаров в Тяжинском округе Кемеровской области, сообщил заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев на совещании с... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:32
2022-05-08T20:32
2022-05-08T20:32
происшествия
кемеровская область
листвянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожаров в Тяжинском округе Кемеровской области, сообщил заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев на совещании с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова и врио главы МЧС Александра Чуприяна.В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС. Со ссылкой на МЧС России уточнялось, что всего в результате пожаров в Тяжинском округе сгорели 98 домов."По состоянию на 18 часов московского времени 8 мая на территории трех населенных пунктов – этот Итат, Листвянка, Изындаево объявлена ликвидация последствий пожара. В данных пожарах сгорели 98 жилых домов, одно административное здание, пострадало 228 человек, в том числе четыре погибло. Один человек госпитализирован. Общая площадь пожара 12 550 метров квадратных", – доложил Алексеев.Он добавил, что всего на ликвидации пожара была задействована группировка сил и средств в составе 146 человек, 40 единиц техники, из них от МЧС 71 человек и 19 единиц техники."На предстоящие сутки неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется", – подытожил замглавы региона.
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происшествия, кемеровская область, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожаров в Тяжинском округе Кузбасса погибли четыре человека
В результате пожаров в Тяжинском округе Кузбасса погибли четыре человека
КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожаров в Тяжинском округе Кемеровской области, сообщил заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев на совещании с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова и врио главы МЧС Александра Чуприяна.
В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России
по Кемеровской области
Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС
сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка
, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС. Со ссылкой на МЧС России уточнялось, что всего в результате пожаров в Тяжинском округе сгорели 98 домов.
"По состоянию на 18 часов московского времени 8 мая на территории трех населенных пунктов – этот Итат, Листвянка, Изындаево объявлена ликвидация последствий пожара. В данных пожарах сгорели 98 жилых домов, одно административное здание, пострадало 228 человек, в том числе четыре погибло. Один человек госпитализирован. Общая площадь пожара 12 550 метров квадратных", – доложил Алексеев.
Он добавил, что всего на ликвидации пожара была задействована группировка сил и средств в составе 146 человек, 40 единиц техники, из них от МЧС 71 человек и 19 единиц техники.
"На предстоящие сутки неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется", – подытожил замглавы региона.