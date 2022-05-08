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В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса - РИА Новости, 08.05.2022
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В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса
В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса - РИА Новости, 08.05.2022
В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса
Около 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,1 тысячи гектаров продолжают действовать в пяти километрах от населенных пунктов в восьми регионах... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:32
2022-05-08T20:49
происшествия
россия
хабаровский край
свердловская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Около 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,1 тысячи гектаров продолжают действовать в пяти километрах от населенных пунктов в восьми регионах России, 19 из них удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В пяти километрах от населенных пунктов действуют 39 очагов лесных пожаров на площади 1,12 тысячи гектаров, 15 из них – в Красноярском крае", - сказал собеседник агентства.По его словам, 19 лесных пожаров на площади почти 500 гектаров в Бурятии, в Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Омской, Томской и Свердловской областях удалось локализовать. Собеседник агентства добавил, что к тушению лесных пожаров в течение минувших суток на территории России привлекались около 5,3 тысячи человек, 1,3 тысячи единиц техники и 18 воздушных судов.
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россия
хабаровский край
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происшествия, россия, хабаровский край, свердловская область
20:32 08.05.2022 (обновлено: 20:49 08.05.2022)
 
В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса

Около 40 очагов лесных пожаров на 1,1 тысячи гектаров действуют в восьми регионах России

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Около 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,1 тысячи гектаров продолжают действовать в пяти километрах от населенных пунктов в восьми регионах России, 19 из них удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В пяти километрах от населенных пунктов действуют 39 очагов лесных пожаров на площади 1,12 тысячи гектаров, 15 из них – в Красноярском крае", - сказал собеседник агентства.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 11:32
Семьям погибших и пострадавших от пожаров в Кузбассе окажут помощь
По его словам, 19 лесных пожаров на площади почти 500 гектаров в Бурятии, в Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Омской, Томской и Свердловской областях удалось локализовать. Собеседник агентства добавил, что к тушению лесных пожаров в течение минувших суток на территории России привлекались около 5,3 тысячи человек, 1,3 тысячи единиц техники и 18 воздушных судов.
 
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