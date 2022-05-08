https://ria.ru/20220508/pozhary-1787553878.html

В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса

В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса - РИА Новости, 08.05.2022

В России продолжает гореть 1,1 тысячи гектаров леса

Около 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,1 тысячи гектаров продолжают действовать в пяти километрах от населенных пунктов в восьми регионах... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:32

2022-05-08T20:32

2022-05-08T20:49

происшествия

россия

хабаровский край

свердловская область

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Около 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,1 тысячи гектаров продолжают действовать в пяти километрах от населенных пунктов в восьми регионах России, 19 из них удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В пяти километрах от населенных пунктов действуют 39 очагов лесных пожаров на площади 1,12 тысячи гектаров, 15 из них – в Красноярском крае", - сказал собеседник агентства.По его словам, 19 лесных пожаров на площади почти 500 гектаров в Бурятии, в Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Омской, Томской и Свердловской областях удалось локализовать. Собеседник агентства добавил, что к тушению лесных пожаров в течение минувших суток на территории России привлекались около 5,3 тысячи человек, 1,3 тысячи единиц техники и 18 воздушных судов.

https://ria.ru/20220508/pozhar-1787487228.html

россия

хабаровский край

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, хабаровский край, свердловская область