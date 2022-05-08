https://ria.ru/20220508/pozhary-1787553651.html

В лесах Иркутской области продолжают тушить четырнадцать пожаров

В лесах Иркутской области продолжают тушить четырнадцать пожаров - РИА Новости, 08.05.2022

В лесах Иркутской области продолжают тушить четырнадцать пожаров

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в воскресенье в Иркутской области потушили 23 пожара, действующими остаются 14 лесных пожаров, из которых 5... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:26

2022-05-08T20:26

2022-05-08T20:26

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в воскресенье в Иркутской области потушили 23 пожара, действующими остаются 14 лесных пожаров, из которых 5 локализованы.В Иркутской области в субботу из-за сложной пожароопасной обстановки и неблагоприятных погодных условий объявлен режим ЧС."На данный час в области действуют 9 пожаров на площади 739 га, ещё 5 полностью локализованы на площади 261 га. В общей сложности в течение дня ликвидировано 23 пожара на площади 1 154,5 га", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что до 12 мая в регионе сохранится ветряная погода. В готовность приведены все силы - сотрудники парашютно-десантной пожарной службы авиабазы, работники "Лесхоза Иркутской области", техника.

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происшествия, иркутская область, игорь кобзев