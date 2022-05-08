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Площадь природных пожаров в Курганской области сократилась в три раза - РИА Новости, 08.05.2022
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Площадь природных пожаров в Курганской области сократилась в три раза
Площадь природных пожаров в Курганской области сократилась в три раза - РИА Новости, 08.05.2022
Площадь природных пожаров в Курганской области сократилась в три раза
Площадь природных пожаров в Курганской области удалось снизить в 3 раза – с 6,5 тысячи гектаров до 2 тысяч, в настоящее время фиксируются 4 действующих очага... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:00
2022-05-08T14:28
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Курганской области удалось снизить в 3 раза – с 6,5 тысячи гектаров до 2 тысяч, в настоящее время фиксируются 4 действующих очага возгораний, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.МЧС РФ сообщало, что в большинстве муниципальных образований Курганской области снят режим ЧС. Он продолжает действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана. Угроза населенным пунктам региона отсутствует."В самое сложное время, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, площадь пожаров составляла до 6535 гектаров. Работа всех служб, на сегодняшний день в составе более 1270 человек, задействование более 200 единиц техники, а также авиации позволила сократить территорию, охваченную пожарами, до 2000 гектаров. Это значит, что площадь сократилась в 3 раза", - говорится в сообщении.На сегодня фиксируется 4 очага, из них 2 локализованы, уточняется в сообщении. На всех возгораниях работает необходимое количество сил и средств, погода позволяет работать авиации, добавляется в сообщении.Как сообщал в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков, в пятницу, "несмотря на штормовой ветер, при запрете на работу авиации многие наши парни, работая плечом к плечу в огне и дыму, отстояли ряд наших поселений". "К вам (жителям региона) по-прежнему большая просьба, пока сохраняется угроза, ничего не поджигать и останавливать других, не давая омрачить наступающий праздник", - добавил он.Как сообщало МЧС России, из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов из-за угрозы пожаров были эвакуированы около 400 человек.
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:00 08.05.2022 (обновлено: 14:28 08.05.2022)
 
Площадь природных пожаров в Курганской области сократилась в три раза

Площадь природных пожаров в Курганской области удалось сократить в три раза

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиЛесные пожары в Курганской области
Лесные пожары в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Лесные пожары в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Площадь природных пожаров в Курганской области удалось снизить в 3 раза – с 6,5 тысячи гектаров до 2 тысяч, в настоящее время фиксируются 4 действующих очага возгораний, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
МЧС РФ сообщало, что в большинстве муниципальных образований Курганской области снят режим ЧС. Он продолжает действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана. Угроза населенным пунктам региона отсутствует.
"В самое сложное время, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, площадь пожаров составляла до 6535 гектаров. Работа всех служб, на сегодняшний день в составе более 1270 человек, задействование более 200 единиц техники, а также авиации позволила сократить территорию, охваченную пожарами, до 2000 гектаров. Это значит, что площадь сократилась в 3 раза", - говорится в сообщении.
На сегодня фиксируется 4 очага, из них 2 локализованы, уточняется в сообщении. На всех возгораниях работает необходимое количество сил и средств, погода позволяет работать авиации, добавляется в сообщении.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:01
В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС
Как сообщал в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков, в пятницу, "несмотря на штормовой ветер, при запрете на работу авиации многие наши парни, работая плечом к плечу в огне и дыму, отстояли ряд наших поселений". "К вам (жителям региона) по-прежнему большая просьба, пока сохраняется угроза, ничего не поджигать и останавливать других, не давая омрачить наступающий праздник", - добавил он.
Как сообщало МЧС России, из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов из-за угрозы пожаров были эвакуированы около 400 человек.
 
ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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