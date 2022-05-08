https://ria.ru/20220508/pozhary-1787484021.html

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае будут получать выплаты с 11 мая

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае будут получать выплаты с 11 мая - РИА Новости, 08.05.2022

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае будут получать выплаты с 11 мая

Единовременная адресная помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае составит 15 тысяч рублей, первые выплаты начнутся с 11 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:03

2022-05-08T11:03

2022-05-08T14:04

краснодарский край

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Единовременная адресная помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае составит 15 тысяч рублей, первые выплаты начнутся с 11 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства."Пострадавшие от пожаров жители края начнут получать первые выплаты с 11 мая. По поручению губернатора... сотрудники соцзащиты проводят сбор всех необходимых документов на местах. Единовременная адресная матпомощь в размере 15 тысяч рублей начнет поступать после выходных", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пострадавшие в результате ЧС семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единовременную выплату из краевого резервного фонда. Ее размер составляет от 20 до 50 тысяч рублей.Кроме того, по поручению губернатора в течение лета для погорельцев будет решен вопрос с жильем. Власти рассматривают различные варианты помощи - это жилищные сертификаты для тех, кто желает приобрести жилье, либо дома построят за счет средств краевого бюджета.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.

https://ria.ru/20220508/pozhary-1787474786.html

https://ria.ru/20220508/doma-1787457781.html

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край