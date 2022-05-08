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Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край

Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край - РИА Новости, 08.05.2022

Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край

Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:49

2022-05-08T09:49

2022-05-08T14:03

происшествия

александр чуприян

иван советников

сергей аноприенко

красноярский край

россия

иркутская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в Telegram-Канале Минприроды РФ."️В Красноярский край вылетел глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян. Члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям", - говорится в сообщении.Добавляется, что после они посетят Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области."По прогнозу, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, которые обострили пожароопасную обстановку, сохранятся по всему югу Красноярского края, северу Хакасии, западу и северо-западу Иркутской области до 11 мая", - добавляется в сообщенииКроме того, с сегодняшнего дня в Курганской области работает руководитель Рослесхоза Иван Советников, в Омской области – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.

https://ria.ru/20220508/likvidatsiya-1787459671.html

https://ria.ru/20220508/pozharnye-1787461613.html

красноярский край

россия

иркутская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр чуприян, иван советников, сергей аноприенко, красноярский край, россия, иркутская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)