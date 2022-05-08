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Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край - РИА Новости, 08.05.2022
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Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край - РИА Новости, 08.05.2022
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край
Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:49
2022-05-08T14:03
происшествия
александр чуприян
иван советников
сергей аноприенко
красноярский край
россия
иркутская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в Telegram-Канале Минприроды РФ."️В Красноярский край вылетел глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян. Члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям", - говорится в сообщении.Добавляется, что после они посетят Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области."По прогнозу, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, которые обострили пожароопасную обстановку, сохранятся по всему югу Красноярского края, северу Хакасии, западу и северо-западу Иркутской области до 11 мая", - добавляется в сообщенииКроме того, с сегодняшнего дня в Курганской области работает руководитель Рослесхоза Иван Советников, в Омской области – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
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происшествия, александр чуприян, иван советников, сергей аноприенко, красноярский край, россия, иркутская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
09:49 08.05.2022 (обновлено: 14:03 08.05.2022)
 
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край

Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край из-за ситуации с пожарами

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в Заозерном Красноярского края
Пожар в Заозерном Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в Заозерном Красноярского края
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в Telegram-Канале Минприроды РФ.
"️В Красноярский край вылетел глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян. Члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям", - говорится в сообщении.
Пожар в Ачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
05:50
В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары
Добавляется, что после они посетят Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области.
"По прогнозу, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, которые обострили пожароопасную обстановку, сохранятся по всему югу Красноярского края, северу Хакасии, западу и северо-западу Иркутской области до 11 мая", - добавляется в сообщении
Кроме того, с сегодняшнего дня в Курганской области работает руководитель Рослесхоза Иван Советников, в Омской области – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
Пожар в Уярском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
07:19
В МЧС рассказали о состоянии пожарных, пострадавших в Красноярском крае
 
ПроисшествияАлександр ЧуприянИван СоветниковСергей АноприенкоКрасноярский крайРоссияИркутская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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