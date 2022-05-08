https://ria.ru/20220508/pozhary-1787474786.html
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край - РИА Новости, 08.05.2022
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край
Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:49
2022-05-08T09:49
2022-05-08T14:03
происшествия
александр чуприян
иван советников
сергей аноприенко
красноярский край
россия
иркутская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в Telegram-Канале Минприроды РФ."️В Красноярский край вылетел глава Минприроды России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян. Члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям", - говорится в сообщении.Добавляется, что после они посетят Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области."По прогнозу, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, которые обострили пожароопасную обстановку, сохранятся по всему югу Красноярского края, северу Хакасии, западу и северо-западу Иркутской области до 11 мая", - добавляется в сообщенииКроме того, с сегодняшнего дня в Курганской области работает руководитель Рослесхоза Иван Советников, в Омской области – замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
https://ria.ru/20220508/likvidatsiya-1787459671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр чуприян, иван советников, сергей аноприенко, красноярский край, россия, иркутская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
09:49 08.05.2022 (обновлено: 14:03 08.05.2022)
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край
Глава Минприроды и врио главы МЧС вылетели в Красноярский край из-за ситуации с пожарами
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где оценят пожароопасную обстановку, сообщается в Telegram-Канале Минприроды РФ.
"️В Красноярский край
вылетел глава Минприроды России
Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян
. Члены правительства на месте должны оценить обстановку и подключить федеральные резервы в помощь региональным властям", - говорится в сообщении.
Добавляется, что после они посетят Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области
.
"По прогнозу, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, которые обострили пожароопасную обстановку, сохранятся по всему югу Красноярского края, северу Хакасии, западу и северо-западу Иркутской области до 11 мая", - добавляется в сообщении
Кроме того, с сегодняшнего дня в Курганской области
работает руководитель Рослесхоза Иван Советников
, в Омской области
– замглавы Минприроды Сергей Аноприенко
.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.