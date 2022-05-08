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В двух населенных пунктах в Тяжинском округе Кузбасса ликвидировали пожары - РИА Новости, 08.05.2022
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В двух населенных пунктах в Тяжинском округе Кузбасса ликвидировали пожары
В двух населенных пунктах в Тяжинском округе Кузбасса ликвидировали пожары - РИА Новости, 08.05.2022
В двух населенных пунктах в Тяжинском округе Кузбасса ликвидировали пожары
Пожары ликвидированы в двух населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области из трех, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:39
2022-05-08T08:39
происшествия
россия
кемеровская область
листвянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Пожары ликвидированы в двух населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области из трех, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС."07.05.2022 г. в 10.52 (06.52 мск) поступило сообщение о пожаре в частных домах и в хозяйственных постройках в поселке Итатский в Тяжинском муниципальном округе. Пожар ликвидирован 08.05.2022 г. в 07.00 (03.00 мск). 07.05.2022 г. в 10.40 (06.40 мск) поступило сообщение о пожаре в частных домах и в хозяйственных постройках в деревне Изындаево в Тяжинском муниципальном округе. Пожар ликвидирован 08.05.2022 г. в 06.45 (02.45 мск)", – говорится в сообщении.Уточняется, что всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 85 человек и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20220508/vosstanovlenie-1787460779.html
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:39 08.05.2022
 
В двух населенных пунктах в Тяжинском округе Кузбасса ликвидировали пожары

В двух населенных пунктах из трех в Тяжинском округе Кузбасса ликвидировали пожары

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожарные. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Пожары ликвидированы в двух населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области из трех, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В субботу сообщалось, что более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра, жители эвакуированы. Уточнялось, что на место пожара выехали начальник ГУМЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений. В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших, следователи СУСК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Позже в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырех, все они обнаружены в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа введен режим ЧС.
Пожар в Ачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
06:38
В Красноярском крае заявили, что жилье пострадавших от пожара восстановят
"07.05.2022 г. в 10.52 (06.52 мск) поступило сообщение о пожаре в частных домах и в хозяйственных постройках в поселке Итатский в Тяжинском муниципальном округе. Пожар ликвидирован 08.05.2022 г. в 07.00 (03.00 мск). 07.05.2022 г. в 10.40 (06.40 мск) поступило сообщение о пожаре в частных домах и в хозяйственных постройках в деревне Изындаево в Тяжинском муниципальном округе. Пожар ликвидирован 08.05.2022 г. в 06.45 (02.45 мск)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 85 человек и 28 единиц техники.
Пожар в Ачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
05:50
В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьЛиствянкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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