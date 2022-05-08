https://ria.ru/20220508/pozhary-1787457541.html

Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек

Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 08.05.2022

Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек

Число пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, из которых 14, в том числе шесть пожарных, госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T04:08

2022-05-08T04:08

2022-05-08T14:19

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Число пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, из которых 14, в том числе шесть пожарных, госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального правительства."Действие стихии на территории Красноярского края вызвало 273 пожара в 18 муниципальных образованиях края, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных", - говорится в сообщении.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. В крае объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край