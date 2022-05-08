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Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 08.05.2022
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Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек
Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 08.05.2022
Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек
Число пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, из которых 14, в том числе шесть пожарных, госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T04:08
2022-05-08T14:19
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Число пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, из которых 14, в том числе шесть пожарных, госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального правительства."Действие стихии на территории Красноярского края вызвало 273 пожара в 18 муниципальных образованиях края, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных", - говорится в сообщении.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. В крае объявлен режим ЧС.
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происшествия, красноярский край
04:08 08.05.2022 (обновлено: 14:19 08.05.2022)
 
Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек

Число пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в одном из районов Красноярского края
Пожар в одном из районов Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в одном из районов Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Число пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, из которых 14, в том числе шесть пожарных, госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Действие стихии на территории Красноярского края вызвало 273 пожара в 18 муниципальных образованиях края, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Путин дал поручение оказать помощь родным погибших в природных пожарах
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. В крае объявлен режим ЧС.
 
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