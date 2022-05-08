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При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/postradavshiy-1787549086.html
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина - РИА Новости, 08.05.2022
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина
Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:57
2022-05-08T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1954 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенный пункт Верхнеторецкое по адресу: улица Красная, 48", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство зафиксировало обстрел Верхнеторецкого восемью снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787548291.html
https://ria.ru/20220508/donetsk-1787531114.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк
19:57 08.05.2022
 
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Верхнеторецкого пострадал мирный житель

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1954 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенный пункт Верхнеторецкое по адресу: улица Красная, 48", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 19:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска атаковали школу-интернат в Донецке
Ранее представительство зафиксировало обстрел Верхнеторецкого восемью снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 17:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦКК
 
 
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