https://ria.ru/20220508/postradavshiy-1787549086.html
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина - РИА Новости, 08.05.2022
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина
Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:57
2022-05-08T19:57
2022-05-08T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1954 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенный пункт Верхнеторецкое по адресу: улица Красная, 48", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство зафиксировало обстрел Верхнеторецкого восемью снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787548291.html
https://ria.ru/20220508/donetsk-1787531114.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк
При обстреле украинскими войсками Верхнеторецкого пострадал мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Верхнеторецкого пострадал мирный житель