https://ria.ru/20220508/postradavshie-1787553377.html
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек - РИА Новости, 08.05.2022
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек
Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:24
2022-05-08T20:24
2022-05-08T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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россия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной обороны республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о ранении мирного жителя 1954 года рождения при обстреле Верхнеторецкого."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком также получила ранение женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787548291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек
Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при обстреле ВСУ Верхнеторецкого возросло до двух