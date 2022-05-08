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Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/postradavshie-1787553377.html
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек - РИА Новости, 08.05.2022
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек
Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:24
2022-05-08T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной обороны республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о ранении мирного жителя 1954 года рождения при обстреле Верхнеторецкого."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком также получила ранение женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины
20:24 08.05.2022
 
Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек

Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при обстреле ВСУ Верхнеторецкого возросло до двух

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в Донбассе после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в Донбассе после обстрела - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома в Донбассе после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о ранении мирного жителя 1954 года рождения при обстреле Верхнеторецкого.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком также получила ранение женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 19:32Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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