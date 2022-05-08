https://ria.ru/20220508/postradavshie-1787553377.html

Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек

Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек - РИА Новости, 08.05.2022

Число пострадавших при обстреле Верхнеторецкого возросло до двух человек

Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:24

2022-05-08T20:24

2022-05-08T20:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает Штаб территориальной обороны республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о ранении мирного жителя 1954 года рождения при обстреле Верхнеторецкого."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком также получила ранение женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/obstrel-1787548291.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины