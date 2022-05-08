18:17 08.05.2022 (обновлено: 18:21 08.05.2022)
Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до двух человек
Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до двух человек
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах города Донецка со стороны украинских войск в воскресенье возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина.
"В результате обстрела в Куйбышевском районе ранен мужчина, еще один мужчина получил ранение в Петровском районе", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.