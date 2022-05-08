21:55 08.05.2022 (обновлено: 22:17 08.05.2022)
В Херсоне вернули портреты героев ВОВ на Аллею Славы
В Херсоне вернули портреты героев Великой Отечественной войны на Аллею Славы
Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 8 мая — РИА Новости. Плакаты с героями Великой Отечественной войны возвращены на Аллею Славы в центре Херсона, на флагшток поднято знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье, спустя восемь лет, на Аллее Славы в Херсоне вновь появились портреты с описанием краткой биографии и подвигов героев — уроженцев Херсонской области, которые принимали участие в освобождении региона от немецко-фашистских захватчиков.
С 2014 года киевской администрацией мемориал в центре Херсона был переименован в "Слава Украине", а на месте портретов героев Отечественной войны были размещены портреты так называемых "героев небесной сотни", которые был демонтированы в начале апреля.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.