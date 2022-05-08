https://ria.ru/20220508/porazhenie-1787546903.html

Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ

Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022

Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ

Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:24

2022-05-08T19:24

2022-05-08T19:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787431293.html

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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)