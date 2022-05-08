Рейтинг@Mail.ru
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/porazhenie-1787546903.html
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:24
2022-05-08T19:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787431293.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:24 08.05.2022 (обновлено: 19:33 08.05.2022)
 
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ

МО: российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге.
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 20:02Специальная военная операция на Украине
Российские ракетные войска поразили 31 украинский пункт управления
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала