https://ria.ru/20220508/porazhenie-1787546903.html
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:24
2022-05-08T19:24
2022-05-08T19:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787431293.html
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:24 08.05.2022 (обновлено: 19:33 08.05.2022)
Российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ
МО: российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления ВСУ