https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787560457.html

Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск

Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск - РИА Новости, 08.05.2022

Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР полностью освобождена от украинских войск. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:36

2022-05-08T21:36

2022-05-08T22:34

специальная военная операция на украине

попасная

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР полностью освобождена от украинских войск.Об обстановке в городе ему рассказал один из бойцов Даниил Мартынов. Глава региона отдельно поинтересовался о ситуации в промзоне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html

попасная

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

попасная, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров