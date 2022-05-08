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Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787560457.html
Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск
Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск - РИА Новости, 08.05.2022
Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР полностью освобождена от украинских войск. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:36
2022-05-08T22:34
специальная военная операция на украине
попасная
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР полностью освобождена от украинских войск.Об обстановке в городе ему рассказал один из бойцов Даниил Мартынов. Глава региона отдельно поинтересовался о ситуации в промзоне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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попасная
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попасная, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров
21:36 08.05.2022 (обновлено: 22:34 08.05.2022)
 
Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная от украинских войск

Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск

© РИА Новости / Виктор АнтонюкРабота Росгвардии в населенном пункте Попасная в ЛНР
Работа Росгвардии в населенном пункте Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Работа Росгвардии в населенном пункте Попасная в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная в ЛНР полностью освобождена от украинских войск.
Об обстановке в городе ему рассказал один из бойцов Даниил Мартынов. Глава региона отдельно поинтересовался о ситуации в промзоне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадыров о ситуации в городе Попасная и поселке Нижнее
7 мая, 14:40Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России
 
Специальная военная операция на УкраинеПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРамзан Кадыров
 
 
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