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Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь - РИА Новости, 08.05.2022
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Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь
Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь - РИА Новости, 08.05.2022
Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь
Ненастье в Москве 9 мая прекратится к салюту, осадки закончатся, возможны прояснения, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:10
2022-05-08T21:10
день победы — 2022
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ненастье в Москве 9 мая прекратится к салюту, осадки закончатся, возможны прояснения, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Праздничные мероприятия в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершатся артиллерийскими салютами и фейерверками, которые будут проведены на 36 площадках. Салюты начнутся в 22:00 и продлятся 10 минут."Конечно, условия погоды будут далеки от идеальных, но именно как раз к этому времени, а если точнее, примерно к 21.00 осадки в столице закончатся, а через час высота облаков составит 690-760 метров, возможны прояснения. А значит, салют в честь нашей великой победы будет раскрываться и достаточно хорошо виден. При этом на улице будет довольно холодно - температура воздуха к этому времени понизится до плюс 4 - плюс 6 градусов, а в ночь на 10 мая – до плюс 2 - плюс 4. Одевайтесь теплее", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", день победы
21:10 08.05.2022
 
Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь

Синоптик Тишковец: ненастье в Москве 9 мая прекратится к салюту, осадки закончатся

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСалют в Москве в честь 75-летия Победы
Салют в Москве в честь 75-летия Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Салют в Москве в честь 75-летия Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ненастье в Москве 9 мая прекратится к салюту, осадки закончатся, возможны прояснения, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Праздничные мероприятия в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершатся артиллерийскими салютами и фейерверками, которые будут проведены на 36 площадках. Салюты начнутся в 22:00 и продлятся 10 минут.
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 13:30День Победы — 2022
Погода не помешает воздушной части парада в Москве, пообещал синоптик
"Конечно, условия погоды будут далеки от идеальных, но именно как раз к этому времени, а если точнее, примерно к 21.00 осадки в столице закончатся, а через час высота облаков составит 690-760 метров, возможны прояснения. А значит, салют в честь нашей великой победы будет раскрываться и достаточно хорошо виден. При этом на улице будет довольно холодно - температура воздуха к этому времени понизится до плюс 4 - плюс 6 градусов, а в ночь на 10 мая – до плюс 2 - плюс 4. Одевайтесь теплее", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
 
День Победы — 2022ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"День Победы
 
 
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