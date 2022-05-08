https://ria.ru/20220508/pogoda-1787557564.html

Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь

Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь - РИА Новости, 08.05.2022

Синоптик пообещал, что к началу салюта в Москве 9 мая прекратится дождь

Ненастье в Москве 9 мая прекратится к салюту, осадки закончатся, возможны прояснения, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:10

2022-05-08T21:10

2022-05-08T21:10

день победы — 2022

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ненастье в Москве 9 мая прекратится к салюту, осадки закончатся, возможны прояснения, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Праздничные мероприятия в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершатся артиллерийскими салютами и фейерверками, которые будут проведены на 36 площадках. Салюты начнутся в 22:00 и продлятся 10 минут."Конечно, условия погоды будут далеки от идеальных, но именно как раз к этому времени, а если точнее, примерно к 21.00 осадки в столице закончатся, а через час высота облаков составит 690-760 метров, возможны прояснения. А значит, салют в честь нашей великой победы будет раскрываться и достаточно хорошо виден. При этом на улице будет довольно холодно - температура воздуха к этому времени понизится до плюс 4 - плюс 6 градусов, а в ночь на 10 мая – до плюс 2 - плюс 4. Одевайтесь теплее", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220508/parad-1787505098.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", день победы