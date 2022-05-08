https://ria.ru/20220508/pogoda-1787473973.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода с кратковременным ливнем, грозами и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:40

2022-05-08T09:40

2022-05-08T09:40

общество

москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременным ливнем, грозами и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в Москве обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который будет сопровождаться грядой кучево-дождевых облаков, скоротечным ливнем с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и 75% вероятностью слабых очаговых гроз при температурном фоне, соответствующим своей климатической норме. В столице днем воздух успеет прогреться до плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19", - сообщил Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет порывистым юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220505/pogoda-1787008131.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва