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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.05.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода с кратковременным ливнем, грозами и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:40
2022-05-08T09:40
общество
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременным ливнем, грозами и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в Москве обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который будет сопровождаться грядой кучево-дождевых облаков, скоротечным ливнем с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и 75% вероятностью слабых очаговых гроз при температурном фоне, соответствующим своей климатической норме. В столице днем воздух успеет прогреться до плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19", - сообщил Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет порывистым юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
09:40 08.05.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают облачную погоду с ливнями и грозами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременным ливнем, грозами и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Москве обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который будет сопровождаться грядой кучево-дождевых облаков, скоротечным ливнем с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и 75% вероятностью слабых очаговых гроз при температурном фоне, соответствующим своей климатической норме. В столице днем воздух успеет прогреться до плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19", - сообщил Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер будет порывистым юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
 
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