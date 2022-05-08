Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают облачную погоду с ливнями и грозами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременным ливнем, грозами и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Москве обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который будет сопровождаться грядой кучево-дождевых облаков, скоротечным ливнем с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и 75% вероятностью слабых очаговых гроз при температурном фоне, соответствующим своей климатической норме. В столице днем воздух успеет прогреться до плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет порывистым юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.