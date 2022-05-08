https://ria.ru/20220508/pogibshie-1787553542.html
Народная милиции ДНР сообщила о четырех погибших военных за последние сутки
Народная милиции ДНР сообщила о четырех погибших военных за последние сутки - РИА Новости, 08.05.2022
Народная милиции ДНР сообщила о четырех погибших военных за последние сутки
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 11 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:26
2022-05-08T20:26
2022-05-08T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 11 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и одиннадцать получили ранения",- говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/donetsk-1787482609.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
20:26 08.05.2022 (обновлено: 20:54 08.05.2022)
Народная милиции ДНР сообщила о четырех погибших военных за последние сутки
Народная милиции ДНР сообщила о четырех погибших военных за последние сутки