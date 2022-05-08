22:22 08.05.2022 (обновлено: 22:24 08.05.2022)
Компартия Греции: народы всегда будут помнить Победу СССР над фашизмом
В Компартии Греции заявили, что народы всегда будут помнить Победу СССР над фашизмом
Афинский Акрополь, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Народы всегда с восхищением и уважением будут помнить победу над фашизмом, 20 миллионов погибших советских военнослужащих и граждан СССР, говорится в заявлении пресс-службы ЦК Компартии Греции (КПГ) "К 77-летию Великой антифашистской Победы народов".
"9 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала под ударами героической Красной Армии, а несколькими днями ранее красное знамя с серпом и молотом развевалось над разбомбленным Рейхстагом. Силы рабочего класса и народы всегда будут помнить с восхищением и уважением 20 миллионов жертв советской армии и народа, сотни тысяч жертв движений сопротивления, созданных под руководством коммунистических партий по всей Европе, коммунистов и других борцов, сопротивлявшихся в самом сердце фашистского чудовища, в Германии, Италии и Австрии, всех, кто своей жертвой скрепил Антифашистскую Победу Народов", - говорится в заявлении.
КПГ гордится тем, что проливала кровь и была лидером героической борьбы греческой освободительной армии и других организаций, боровшихся с нацизмом и фашизмом.
"Тысячи ее членов своим героизмом и самопожертвованием, выступая на стороне массовых организованных рабочих и народных сил, вписали одну из важнейших страниц в ее историю, способствовали победоносному исходу войны", - говорится в заявлении.
"Война была справедливой только со стороны СССР, боровшегося за защиту социалистической власти, и со стороны движений сопротивления, боровшихся против фашистской оккупации, за выживание и развитие своего народа. Она была несправедливой со стороны как фашистской Оси, так и англо-американских союзников, которые, несмотря на свои разногласия, в равной степени соперничали за свои прибыли и геополитические интересы", - заявила КПГ.
"Общее классовое происхождение фашистской Оси и англо-американских союзников обнаружилось на следующий день после войны, когда капиталистические государства, выигравшие и проигравшие войну, вместе повернулись против стран социалистического строительства, рабочего класса и народных и коммунистических движений во всех странах, когда бывшие фашисты и нацисты интегрировались в механизмы капиталистических государств и империалистических союзов", - говорится в заявлении.
КПГ напомнила, что в Греции союзники Великобритании и Соединенных Штатов преодолели свои старые разногласия с союзниками фашистской Оси, которые потворствовали репрессиям и террору в годы фашистской оккупации.
КПГ назвала антиисторичной и реакционной "теорию двух крайностей", по которой "идет отождествление нацистского монстра с коммунизмом, что является официальной идеологией ЕС, стоящего в авангарде антикоммунизма и фальсификации истории".
"В бывших социалистических странах, освобожденных от нацизма героическим действием коммунистический партий и Советского Союза, таких как Венгрия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, сегодня при поддержке ЕС, США и НАТО коммунистическая идеология преследуется, коммунистические партии и символика объявляются вне закона, чтятся коллаборационисты СС и сносятся исторические памятники Антифашистской Победы, которые напоминали людям, как, кто и какими жертвами они сокрушили фашизм", – заявила КПГ.
"На Украине обожествляются бандеровские фашисты, вырезавшие украинский народ, и отмывается нацистский батальон "Азов", - говорится в заявлении.
Вместе с тем КПГ заявила, что не считает сегодняшнюю "капиталистическую Россию продолжателем антифашистской борьбы СССР".
Компартия Греция заявила, что Греция укрепилась как военная база НАТО, продвигая опасные планы НАТО, США и ЕС в рамках их конкуренции с Россией и Китаем.
"Американским базы и в целом многогранное, углубленное вовлечение страны в опасные империалистические планы делают наш народ "мишенью". "Мишенью" является также обострение конкуренции между греческой и турецкой буржуазией и усилия Евросоюза, Америки и НАТО втянуть капиталистическую Турцию в более тесный союз против России", - заявила КПГ.
Компартия заявила, что перед лицом суровой реальности единственной надеждой остается борьба народа.
"9 мая вдохновляет людей, учит их вере в собственные силы. Обнадеживающее завтра начинается сегодня с организованных действий и борьбы за удовлетворение современных потребностей трудящихся и народа, за усиление борьбы в каждой стране против ЕС и власти монополий, за освобождение от НАТО и всех империалистических союзов, с властью и экономикой в своих руках, ориентируясь на потребности современного рабочего класса, а не на капиталистическую прибыль", - говорится в документе.