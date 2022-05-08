https://ria.ru/20220508/pamyat-1787564094.html

Компартия Греции: народы всегда будут помнить Победу СССР над фашизмом

Компартия Греции: народы всегда будут помнить Победу СССР над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2022

Компартия Греции: народы всегда будут помнить Победу СССР над фашизмом

Народы всегда с восхищением и уважением будут помнить победу над фашизмом, 20 миллионов погибших советских военнослужащих и граждан СССР, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T22:22

2022-05-08T22:22

2022-05-08T22:24

в мире

греция

ссср

германия

евросоюз

нато

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736697485_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_937a0d4b432032ac020e54ca0de8bb20.jpg

АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Народы всегда с восхищением и уважением будут помнить победу над фашизмом, 20 миллионов погибших советских военнослужащих и граждан СССР, говорится в заявлении пресс-службы ЦК Компартии Греции (КПГ) "К 77-летию Великой антифашистской Победы народов"."9 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала под ударами героической Красной Армии, а несколькими днями ранее красное знамя с серпом и молотом развевалось над разбомбленным Рейхстагом. Силы рабочего класса и народы всегда будут помнить с восхищением и уважением 20 миллионов жертв советской армии и народа, сотни тысяч жертв движений сопротивления, созданных под руководством коммунистических партий по всей Европе, коммунистов и других борцов, сопротивлявшихся в самом сердце фашистского чудовища, в Германии, Италии и Австрии, всех, кто своей жертвой скрепил Антифашистскую Победу Народов", - говорится в заявлении.КПГ гордится тем, что проливала кровь и была лидером героической борьбы греческой освободительной армии и других организаций, боровшихся с нацизмом и фашизмом."Тысячи ее членов своим героизмом и самопожертвованием, выступая на стороне массовых организованных рабочих и народных сил, вписали одну из важнейших страниц в ее историю, способствовали победоносному исходу войны", - говорится в заявлении."Война была справедливой только со стороны СССР, боровшегося за защиту социалистической власти, и со стороны движений сопротивления, боровшихся против фашистской оккупации, за выживание и развитие своего народа. Она была несправедливой со стороны как фашистской Оси, так и англо-американских союзников, которые, несмотря на свои разногласия, в равной степени соперничали за свои прибыли и геополитические интересы", - заявила КПГ."Общее классовое происхождение фашистской Оси и англо-американских союзников обнаружилось на следующий день после войны, когда капиталистические государства, выигравшие и проигравшие войну, вместе повернулись против стран социалистического строительства, рабочего класса и народных и коммунистических движений во всех странах, когда бывшие фашисты и нацисты интегрировались в механизмы капиталистических государств и империалистических союзов", - говорится в заявлении.КПГ напомнила, что в Греции союзники Великобритании и Соединенных Штатов преодолели свои старые разногласия с союзниками фашистской Оси, которые потворствовали репрессиям и террору в годы фашистской оккупации.КПГ назвала антиисторичной и реакционной "теорию двух крайностей", по которой "идет отождествление нацистского монстра с коммунизмом, что является официальной идеологией ЕС, стоящего в авангарде антикоммунизма и фальсификации истории"."В бывших социалистических странах, освобожденных от нацизма героическим действием коммунистический партий и Советского Союза, таких как Венгрия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, сегодня при поддержке ЕС, США и НАТО коммунистическая идеология преследуется, коммунистические партии и символика объявляются вне закона, чтятся коллаборационисты СС и сносятся исторические памятники Антифашистской Победы, которые напоминали людям, как, кто и какими жертвами они сокрушили фашизм", – заявила КПГ."На Украине обожествляются бандеровские фашисты, вырезавшие украинский народ, и отмывается нацистский батальон "Азов", - говорится в заявлении.Вместе с тем КПГ заявила, что не считает сегодняшнюю "капиталистическую Россию продолжателем антифашистской борьбы СССР".Компартия Греция заявила, что Греция укрепилась как военная база НАТО, продвигая опасные планы НАТО, США и ЕС в рамках их конкуренции с Россией и Китаем."Американским базы и в целом многогранное, углубленное вовлечение страны в опасные империалистические планы делают наш народ "мишенью". "Мишенью" является также обострение конкуренции между греческой и турецкой буржуазией и усилия Евросоюза, Америки и НАТО втянуть капиталистическую Турцию в более тесный союз против России", - заявила КПГ.Компартия заявила, что перед лицом суровой реальности единственной надеждой остается борьба народа."9 мая вдохновляет людей, учит их вере в собственные силы. Обнадеживающее завтра начинается сегодня с организованных действий и борьбы за удовлетворение современных потребностей трудящихся и народа, за усиление борьбы в каждой стране против ЕС и власти монополий, за освобождение от НАТО и всех империалистических союзов, с властью и экономикой в своих руках, ориентируясь на потребности современного рабочего класса, а не на капиталистическую прибыль", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220508/vklad-1787456957.html

https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html

https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787537655.html

греция

ссср

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, ссср, германия, евросоюз, нато, день победы