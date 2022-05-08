https://ria.ru/20220508/otvetstvennost-1787551082.html

Пушилин включил в зону влияния ДНР еще пятнадцать населенных пунктов

Пушилин включил в зону влияния ДНР еще пятнадцать населенных пунктов - РИА Новости, 08.05.2022

Пушилин включил в зону влияния ДНР еще пятнадцать населенных пунктов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о включении в зону ответственности районов республики еще 15 освобожденных населенных пунктов,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:02

2022-05-08T20:02

2022-05-08T20:02

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о включении в зону ответственности районов республики еще 15 освобожденных населенных пунктов, ранее находившихся под контролем Украины."Указом главы ДНР №196 от 8 мая 2022 года внесены изменения в указ от 3 марта 2022 года №45. Освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте ДНР.Согласно изменениям, временно включены в зону влияния и ответственности: администрации Тельмановского района - села Валерьяновка, Благовещенка, Егоровка, Кирилловка, Зачатовка, Лидино, Лазаревка, Новониколаевка, Шевченко; администрации города Донецка – села Евгеновка, Старомлыновка, Новопетриковка, Красная Поляна; администрации Новоазовского района - село Радянская Украина. Село Троицкое теперь на постоянной основе входит в зону влияния администрации Ясиноватой.Документ вступает в силу со дня официального опубликования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/nagrada-1786689938.html

https://ria.ru/20220508/pushilin-1787517199.html

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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс