https://ria.ru/20220508/osetiya-1787525803.html

Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов

Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов - РИА Новости, 08.05.2022

Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов

Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:27

2022-05-08T16:27

2022-05-08T16:27

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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня в Цхинвале."Героическая история наших защитников Отечества, их бессмертное наследие помогает нашим военнослужащим бороться со злом сегодня. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом. Любимые сыны нашей республики сегодня на переднем крае этой битвы не ради славы - ради свободы и справедливости. Осетия всегда была и будет в одном строю с Россией. Единый дух, единая история, единое сердце. Великая Победа снова будет за нами", - сказал президент.Бибилов отметил, что защитникам никогда не были нужны лавры и почести, лишь завещание - помнить их имена."Осетия помнит: никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня мы с жителями и гостями Южной Осетии отдаем дань памяти храбрости и мужеству защитников Отечества", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220508/afiny-1787522179.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная осетия, день победы