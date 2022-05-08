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Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов - РИА Новости, 08.05.2022
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Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов
Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов - РИА Новости, 08.05.2022
Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов
Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:27
2022-05-08T16:27
день победы — 2022
в мире
южная осетия
день победы
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня в Цхинвале."Героическая история наших защитников Отечества, их бессмертное наследие помогает нашим военнослужащим бороться со злом сегодня. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом. Любимые сыны нашей республики сегодня на переднем крае этой битвы не ради славы - ради свободы и справедливости. Осетия всегда была и будет в одном строю с Россией. Единый дух, единая история, единое сердце. Великая Победа снова будет за нами", - сказал президент.Бибилов отметил, что защитникам никогда не были нужны лавры и почести, лишь завещание - помнить их имена."Осетия помнит: никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня мы с жителями и гостями Южной Осетии отдаем дань памяти храбрости и мужеству защитников Отечества", - подчеркнул он.
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в мире, южная осетия, день победы
16:27 08.05.2022
 
Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов

Президент Южной Осетии Бибилов принял участие в церемонии у Вечного огня в Цхинвале

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня в Цхинвале.
"Героическая история наших защитников Отечества, их бессмертное наследие помогает нашим военнослужащим бороться со злом сегодня. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом. Любимые сыны нашей республики сегодня на переднем крае этой битвы не ради славы - ради свободы и справедливости. Осетия всегда была и будет в одном строю с Россией. Единый дух, единая история, единое сердце. Великая Победа снова будет за нами", - сказал президент.
Бибилов отметил, что защитникам никогда не были нужны лавры и почести, лишь завещание - помнить их имена.
"Осетия помнит: никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня мы с жителями и гостями Южной Осетии отдаем дань памяти храбрости и мужеству защитников Отечества", - подчеркнул он.
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