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Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов
Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов - РИА Новости, 08.05.2022
Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов
Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:27
2022-05-08T16:27
2022-05-08T16:27
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южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на церемонии возложения цветов у Вечного огня в Цхинвале."Героическая история наших защитников Отечества, их бессмертное наследие помогает нашим военнослужащим бороться со злом сегодня. Братские народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом. Любимые сыны нашей республики сегодня на переднем крае этой битвы не ради славы - ради свободы и справедливости. Осетия всегда была и будет в одном строю с Россией. Единый дух, единая история, единое сердце. Великая Победа снова будет за нами", - сказал президент.Бибилов отметил, что защитникам никогда не были нужны лавры и почести, лишь завещание - помнить их имена."Осетия помнит: никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня мы с жителями и гостями Южной Осетии отдаем дань памяти храбрости и мужеству защитников Отечества", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, день победы
Народы России и Осетии вновь встали на борьбу с нацизмом, заявил Бибилов
Президент Южной Осетии Бибилов принял участие в церемонии у Вечного огня в Цхинвале