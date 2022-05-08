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Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО

Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО - РИА Новости, 08.05.2022

Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО

Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:11

2022-05-08T20:11

2022-05-08T21:25

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон."Это была огневая точка националистов. Зашли в квартиру чью-то и сделали из нее огневую точку. Вели огонь по направлению улицы, дороги…", - сказал военнослужащий Народной милиции республики.Он уточнил, что отходя, украинские силовики оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в том числе польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы "Матадор", разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787546546.html

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оружие НАТО в квартире, которая была огневой точкой украинских силовиков Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в освобожденном городе Рубежное в Донбассе. Отходя, украинские силовики оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в том числе польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор», разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии. Видео: РИА Новости 2022-05-08T20:11 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, нато, россия, народная милиция лнр