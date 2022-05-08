https://ria.ru/20220508/oruzhie-1787550244.html
Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО
Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО - РИА Новости, 08.05.2022
Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО
Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:11
2022-05-08T20:11
2022-05-08T21:25
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон."Это была огневая точка националистов. Зашли в квартиру чью-то и сделали из нее огневую точку. Вели огонь по направлению улицы, дороги…", - сказал военнослужащий Народной милиции республики.Он уточнил, что отходя, украинские силовики оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в том числе польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы "Матадор", разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787546546.html
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html
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Оружие НАТО в квартире, которая была огневой точкой украинских силовиков
Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в освобожденном городе Рубежное в Донбассе. Отходя, украинские силовики оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в том числе польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор», разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии.
Видео: РИА Новости
2022-05-08T20:11
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в мире, украина, донбасс, нато, россия, народная милиция лнр
20:11 08.05.2022 (обновлено: 21:25 08.05.2022)
Народная милиция ЛНР нашла в Рубежном квартиру с оружием НАТО
Квартиру с оружием НАТО нашли бойцы Народной милиции ЛНР в освобожденном городе Рубежное