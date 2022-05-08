https://ria.ru/20220508/ogon-1787495623.html
В Москве провели профилактику Вечного огня
В Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве провели профилактику Вечного огня
Профилактику Вечного огня провели накануне Дня Победы в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:25
2022-05-08T12:25
2022-05-08T14:18
день победы — 2022
общество
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москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня провели накануне Дня Победы в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь ровно 55 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.На церемонии профилактики Вечного огня Бирюков отметил, что все поколения воспитываются на великом подвиге народа. "Москва, как и все города страны, готовы к великому празднику - Дню Победы. Мы все готовы пройти по улицам города в составе "Бессмертного полка". Готовы к тому, чтобы сказать, что мир на планете должен быть вечен", - отметил он.Бирюков добавил, что к торжественной церемонии был приурочен конкурс "Рисуем вместе с детьми Вечный огонь", в котором приняло участие более 10 тысяч человек. "Среди них около 300 ребят из Донбасса. Это говорит о том, что патриотизм в нашей стране всегда побеждает, и что мы живем в мирном сообществе", - заключил заммэра столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что профилактика заняла около 30 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили."На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – добавил Бирюков.Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784772661.html
https://ria.ru/20220508/vechnyi-ogon-1787252729.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, день победы, москва
12:25 08.05.2022 (обновлено: 14:18 08.05.2022)
В Москве провели профилактику Вечного огня
В Москве накануне Дня Победы провели профилактику Вечного огня
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Профилактику Вечного огня провели накануне Дня Победы в Москве, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь ровно 55 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
На церемонии профилактики Вечного огня Бирюков отметил, что все поколения воспитываются на великом подвиге народа. "Москва, как и все города страны, готовы к великому празднику - Дню Победы. Мы все готовы пройти по улицам города в составе "Бессмертного полка". Готовы к тому, чтобы сказать, что мир на планете должен быть вечен", - отметил он.
Бирюков добавил, что к торжественной церемонии был приурочен конкурс "Рисуем вместе с детьми Вечный огонь", в котором приняло участие более 10 тысяч человек. "Среди них около 300 ребят из Донбасса
. Это говорит о том, что патриотизм в нашей стране всегда побеждает, и что мы живем в мирном сообществе", - заключил заммэра столицы.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что профилактика заняла около 30 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили.
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – добавил Бирюков.
Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.