https://ria.ru/20220508/ogon-1787495623.html

В Москве провели профилактику Вечного огня

В Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2022

В Москве провели профилактику Вечного огня

Профилактику Вечного огня провели накануне Дня Победы в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:25

2022-05-08T12:25

2022-05-08T14:18

день победы — 2022

общество

день победы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787510109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5bed3bcafacbf90c4b7060a04976a5e.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня провели накануне Дня Победы в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь ровно 55 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.На церемонии профилактики Вечного огня Бирюков отметил, что все поколения воспитываются на великом подвиге народа. "Москва, как и все города страны, готовы к великому празднику - Дню Победы. Мы все готовы пройти по улицам города в составе "Бессмертного полка". Готовы к тому, чтобы сказать, что мир на планете должен быть вечен", - отметил он.Бирюков добавил, что к торжественной церемонии был приурочен конкурс "Рисуем вместе с детьми Вечный огонь", в котором приняло участие более 10 тысяч человек. "Среди них около 300 ребят из Донбасса. Это говорит о том, что патриотизм в нашей стране всегда побеждает, и что мы живем в мирном сообществе", - заключил заммэра столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что профилактика заняла около 30 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили."На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – добавил Бирюков.Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784772661.html

https://ria.ru/20220508/vechnyi-ogon-1787252729.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, день победы, москва