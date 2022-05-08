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В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/obvinenie-1787560249.html
В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России
В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 08.05.2022
В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России
В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:33
2022-05-08T21:55
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск-Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы "наступающие подразделения российских войск", — рассказал он на брифинге.В Краматорске же, по словам Мизинцева, боевики оборудовали огневые позиции в школе №20 и в детском саду №87, а в подвальных помещениях насильно удерживаются жители близлежащих домов. Все подходы к объектам заминированы, добавил генерал-полковник.Кроме того, в здании детской областной инфекционной клинической больницы №22 в Харькове националисты разместили опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки, заявил Мизинцев. Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html
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славянск
донецкая народная республика
донбасс
россия
украина
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славянск, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия, украина, в мире
21:33 08.05.2022 (обновлено: 21:55 08.05.2022)
 
В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России

МО: в Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск-Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы "наступающие подразделения российских войск", — рассказал он на брифинге.
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В Краматорске же, по словам Мизинцева, боевики оборудовали огневые позиции в школе №20 и в детском саду №87, а в подвальных помещениях насильно удерживаются жители близлежащих домов. Все подходы к объектам заминированы, добавил генерал-полковник.
Кроме того, в здании детской областной инфекционной клинической больницы №22 в Харькове националисты разместили опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки, заявил Мизинцев. Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
 
 
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