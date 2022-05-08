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Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/obstrely-1787554143.html
Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:38
2022-05-08T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 400 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов. Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что всего за сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Кроме того, были повреждены 15 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/natsionalisty-1787553266.html
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в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
20:38 08.05.2022
 
Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов по ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ с начала суток выпустили более 400 снарядов по республике

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенния от обстрела на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Разрушенния от обстрела на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
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Разрушенния от обстрела на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 400 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов. Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 20:22Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки
Отмечается, что всего за сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Кроме того, были повреждены 15 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2022
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