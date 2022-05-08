Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ с начала суток выпустили более 400 снарядов по республике
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенния от обстрела на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Разрушенния от обстрела на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 400 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 400 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов. Под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что всего за сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Кроме того, были повреждены 15 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.