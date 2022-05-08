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В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое - РИА Новости, 08.05.2022
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:39
2022-05-08T19:39
2022-05-08T19:39
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787479600.html
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украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Верхнеторецкое