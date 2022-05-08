19:32 08.05.2022 (обновлено: 19:36 08.05.2022)
Украинские войска атаковали школу-интернат в Донецке
Штаб теробороны ДНР: ВСУ атаковали школу-интернат в Петровском районе Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали школу-интернат в Петровском районе города Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали школу-интернат в Донецке. В результате обстрела повреждено остекление школы-интерната №28 в Петровском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.