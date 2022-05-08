Рейтинг@Mail.ru
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/neytralitet-1787557984.html
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине - РИА Новости, 08.05.2022
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине
Малайзия принципиально не объявляет односторонних санкций в отношении кого-либо, заявил в пятницу министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:10
2022-05-08T21:12
в мире
малайзия
оон
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/28/1561072824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2764fc9d1b8f2aad8b0e3a978908561.jpg
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Малайзия принципиально не объявляет односторонних санкций в отношении кого-либо, заявил в пятницу министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла.Глава внешнеполитического ведомства Малайзии выступил на пресс-брифинге, на котором его попросили прокомментировать широкомасштабные санкции, введенные США и их союзниками в отношении России."Это всегда было принципиально для Малайзии. Если объявляются санкции, они должны пройти через ООН, и если ООН принимает резолюцию о санкциях, тогда, как член ООН, вы должны уважать и исполнять это решение", - заявил министр, слова которого цитирует новостное агентство BERNAMA.Коснувшись специальной военной операции РФ на Украине, министр заявил, что Малайзия "не присоединяется ни к одной из сторон конфликта"."Мы продолжаем призывать обе стороны прекратить конфликт. Мы знаем, что есть люди, которые прилагают усилия, чтобы две стороны прекратили конфликт. Мы не вовлечены в этот процесс в такой степени, однако мы общаемся с различными акторами, которые активно над этим работают", - добавил Сайфуддин Абдулла.
https://ria.ru/20220506/neytralitet-1787310528.html
малайзия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/28/1561072824_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_416ce032a89c0beb3a71e8ce043cda5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, оон, сша, украина
21:10 08.05.2022 (обновлено: 21:12 08.05.2022)
 
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине

В МИД Малайзии заявили, что страна не объявляет никому односторонних санкций

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПутраджая, Малайзия
Путраджая, Малайзия - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Путраджая, Малайзия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Малайзия принципиально не объявляет односторонних санкций в отношении кого-либо, заявил в пятницу министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла.
Глава внешнеполитического ведомства Малайзии выступил на пресс-брифинге, на котором его попросили прокомментировать широкомасштабные санкции, введенные США и их союзниками в отношении России.
"Это всегда было принципиально для Малайзии. Если объявляются санкции, они должны пройти через ООН, и если ООН принимает резолюцию о санкциях, тогда, как член ООН, вы должны уважать и исполнять это решение", - заявил министр, слова которого цитирует новостное агентство BERNAMA.
Коснувшись специальной военной операции РФ на Украине, министр заявил, что Малайзия "не присоединяется ни к одной из сторон конфликта".
"Мы продолжаем призывать обе стороны прекратить конфликт. Мы знаем, что есть люди, которые прилагают усилия, чтобы две стороны прекратили конфликт. Мы не вовлечены в этот процесс в такой степени, однако мы общаемся с различными акторами, которые активно над этим работают", - добавил Сайфуддин Абдулла.
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 20:28
Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине
 
В миреМалайзияООНСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала