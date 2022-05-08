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В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине - РИА Новости, 08.05.2022
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине
Малайзия принципиально не объявляет односторонних санкций в отношении кого-либо, заявил в пятницу министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:10
2022-05-08T21:10
2022-05-08T21:12
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БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Малайзия принципиально не объявляет односторонних санкций в отношении кого-либо, заявил в пятницу министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла.Глава внешнеполитического ведомства Малайзии выступил на пресс-брифинге, на котором его попросили прокомментировать широкомасштабные санкции, введенные США и их союзниками в отношении России."Это всегда было принципиально для Малайзии. Если объявляются санкции, они должны пройти через ООН, и если ООН принимает резолюцию о санкциях, тогда, как член ООН, вы должны уважать и исполнять это решение", - заявил министр, слова которого цитирует новостное агентство BERNAMA.Коснувшись специальной военной операции РФ на Украине, министр заявил, что Малайзия "не присоединяется ни к одной из сторон конфликта"."Мы продолжаем призывать обе стороны прекратить конфликт. Мы знаем, что есть люди, которые прилагают усилия, чтобы две стороны прекратили конфликт. Мы не вовлечены в этот процесс в такой степени, однако мы общаемся с различными акторами, которые активно над этим работают", - добавил Сайфуддин Абдулла.
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в мире, малайзия, оон, сша, украина
21:10 08.05.2022 (обновлено: 21:12 08.05.2022)
В МИД Малайзии заявили, что страна сохраняет нейтралитет по Украине
В МИД Малайзии заявили, что страна не объявляет никому односторонних санкций