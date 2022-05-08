https://ria.ru/20220508/nenazyvaevsk-1787507914.html

Следователи задержали мэра омского города Называевск

Следователи задержали мэра омского города Называевск - РИА Новости, 08.05.2022

Следователи задержали мэра омского города Называевск

Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:06

2022-05-08T14:06

2022-05-08T14:06

происшествия

называевск

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СУСК России по региону.Пожары в нескольких регионах Омской области начались 6 мая. Особенно пострадал город Называевск. Ранее сообщалось, что там огнем были уничтожены 88 домов, а также погибли два человека. Ситуацию усугубляли погодные условия и ветер, который местами достигал скорости 25-28 метров в секунду. Арестован начальник региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района Омской области."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в городе Называевске, задержан глава города Называевска Виктор Лупинос. Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.По версии СК, он не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло нарушение прав и интересов граждан, а также тяжкие последствия. В результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств."Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220508/kompensatsiya-1787491261.html

называевск

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, называевск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)