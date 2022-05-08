Следователи задержали мэра омского города Называевск
Задержан мэра омского города Называевск, где из-за пожаров сгорели не менее ста домов
Виктор Лупинос. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СУСК России по региону.
Пожары в нескольких регионах Омской области начались 6 мая. Особенно пострадал город Называевск. Ранее сообщалось, что там огнем были уничтожены 88 домов, а также погибли два человека. Ситуацию усугубляли погодные условия и ветер, который местами достигал скорости 25-28 метров в секунду. Арестован начальник региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района Омской области.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в городе Называевске, задержан глава города Называевска Виктор Лупинос. Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По версии СК, он не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло нарушение прав и интересов граждан, а также тяжкие последствия. В результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.