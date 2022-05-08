https://ria.ru/20220508/nedovolstvo-1787529107.html

Большинство чехов недовольны деятельностью президента Земана, показал опрос

Большинство чехов недовольны деятельностью президента Земана, показал опрос - РИА Новости, 08.05.2022

Большинство чехов недовольны деятельностью президента Земана, показал опрос

Деятельностью Милоша Земана на посту президента Чехии удовлетворены 20% его сограждан, недовольны – 78%, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:53

2022-05-08T16:53

2022-05-08T16:53

в мире

милош земан

чехия

петр фиала

андрей бабиш

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ПРАГА, 8 мая - РИА Новости. Деятельностью Милоша Земана на посту президента Чехии удовлетворены 20% его сограждан, недовольны – 78%, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса агентства KANTAR CZ."Деятельностью главы республики Милоша Земана удовлетворены лишь 20% его сограждан, свое неудовлетворение ею выразили 78% граждан страны. Это самый низкий показатель популярности Земана за время проведения агентством подобных опросов. Свое позитивное отношение к деятельности президента Земана выразили преимущественно самые молодые и самые старшие участники опроса", - говорится в сообщении.Земан впервые был избран президентом Чехии в начале 2013 года, спустя пять лет он вновь выиграл прямые президентские выборы. Его мандат заканчивается в марте 2023 года, в третий раз он не может претендовать на участие в президентских выборах.Агентство KANTAR CZ также поинтересовалось у респондентов популярностью политических партий и движений.Если бы в апреле 2022 года проводились парламентские выборы, победу в них вновь, как и на последних выборах в парламент в октябре 2021 года, одержала бы коалиция праволиберальных партий и движений "Вместе", ей отдали предпочтение 33,5% опрошенных. В октябре коалицию возглавлял Петр Фиала, ставший позднее премьером. Второе место ныне заняло бы, как и на выборах в минувшем октябре, центристское движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. За него отдали бы голоса 28,5% респондентов.Опрос проводился агентством KANTAR CZ с 8 по 29 апреля. В нем участвовали 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, имеющие различный уровень образования и социального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допускаемых при опросе погрешностях не приводятся.

https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786462564.html

https://ria.ru/20220503/isklyuchenie-1786666157.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, милош земан, чехия, петр фиала, андрей бабиш