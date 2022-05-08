https://ria.ru/20220508/natsionalisty-1787553266.html
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки - РИА Новости, 08.05.2022
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, одну огневую позицию и... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:22
2022-05-08T20:22
2022-05-08T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, одну огневую позицию и одну БМП."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, в том числе три миномётных расчета, одну огневую позицию 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок 2А65 "Мста-Б", одну БМП и одно грузовое транспортное средство", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Отмечается, что силы ДНР захватили одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", три 120-миллиметровых миномёта и четыре грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220508/obstrely-1787554143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
20:22 08.05.2022 (обновлено: 20:50 08.05.2022)
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов и восьми огневых точек