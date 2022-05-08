https://ria.ru/20220508/natsionalisty-1787553266.html

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки - РИА Новости, 08.05.2022

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 националистов за сутки

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, одну огневую позицию и... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:22

2022-05-08T20:22

2022-05-08T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_aaad95b68bbef819771eb9aec4d31014.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, одну огневую позицию и одну БМП."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, в том числе три миномётных расчета, одну огневую позицию 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок 2А65 "Мста-Б", одну БМП и одно грузовое транспортное средство", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Отмечается, что силы ДНР захватили одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", три 120-миллиметровых миномёта и четыре грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220508/obstrely-1787554143.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины