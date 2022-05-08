https://ria.ru/20220508/natsionalisty-1787546638.html

Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине

Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине - РИА Новости, 08.05.2022

Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:21

2022-05-08T19:21

2022-05-08T19:26

специальная военная операция на украине

россия

украинский демократический альянс за реформы (удар)

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники", - сказал Конашенков.В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, в мире, безопасность