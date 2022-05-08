Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/natsionalisty-1787546638.html
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:21
2022-05-08T19:26
специальная военная операция на украине
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_6ad704d3cf1f4243a1a149c343f61290.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники", - сказал Конашенков.В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_8d3ad0504af2d1f220cc581db15b6887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, в мире, безопасность
19:21 08.05.2022 (обновлено: 19:26 08.05.2022)
 
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине

Минобороны заявило об уничтожении российской авиацией около 380 националистов на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники", - сказал Конашенков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2022
Инфографика
Посмотреть
В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковВ миреБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала