https://ria.ru/20220508/natsionalisty-1787546638.html
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:21
2022-05-08T19:21
2022-05-08T19:26
специальная военная операция на украине
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники", - сказал Конашенков.В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, в мире, безопасность
19:21 08.05.2022 (обновлено: 19:26 08.05.2022)
Минобороны заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине
Минобороны заявило об уничтожении российской авиацией около 380 националистов на Украине