https://ria.ru/20220508/nagrada-1787524805.html

В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"

В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности" - РИА Новости, 08.05.2022

В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"

Лауреатов Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" наградили в воскресенье в Москве, торжественная церемония прошла в канун Дня Победы в Музее... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:17

2022-05-08T16:17

2022-05-08T16:17

день победы — 2022

общество

донбасс

музей победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лауреатов Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" наградили в воскресенье в Москве, торжественная церемония прошла в канун Дня Победы в Музее Победы на Поклонной горе.Абсолютными победителями и призерами конкурса стали 44 участника. Победителями в специальных номинациях были признаны 18 человек. Сборники лучших работ будут отправлены в библиотеки образовательных организаций.Конкурс проводился по нескольким тематическим направлениям, в их числе "Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны", "Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса", "Произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны".В 2022 году число участников конкурса достигло почти 593 тысяч человек, к школьникам присоединились студенты колледжей и техникумов, ребята из Донбасса.Кроме того, в Музее Победы прошла церемония награждения представителей образовательных организаций абсолютных победителей, победителей в номинациях и призеров Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций "Без срока давности".Участники мероприятия возложили цветы к скульптурной группе "Скорбь" и посетили экскурсионную программу Музея Победы "Подвиг народа"."Без срока давности" – масштабный просветительский проект, направленный на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.

https://ria.ru/20220508/pobeda-1787523283.html

https://ria.ru/20220508/parad-1787506986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, музей победы