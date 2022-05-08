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В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности" - РИА Новости, 08.05.2022
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В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"
В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности" - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"
Лауреатов Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" наградили в воскресенье в Москве, торжественная церемония прошла в канун Дня Победы в Музее... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:17
2022-05-08T16:17
день победы — 2022
общество
донбасс
музей победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лауреатов Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" наградили в воскресенье в Москве, торжественная церемония прошла в канун Дня Победы в Музее Победы на Поклонной горе.Абсолютными победителями и призерами конкурса стали 44 участника. Победителями в специальных номинациях были признаны 18 человек. Сборники лучших работ будут отправлены в библиотеки образовательных организаций.Конкурс проводился по нескольким тематическим направлениям, в их числе "Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны", "Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса", "Произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны".В 2022 году число участников конкурса достигло почти 593 тысяч человек, к школьникам присоединились студенты колледжей и техникумов, ребята из Донбасса.Кроме того, в Музее Победы прошла церемония награждения представителей образовательных организаций абсолютных победителей, победителей в номинациях и призеров Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций "Без срока давности".Участники мероприятия возложили цветы к скульптурной группе "Скорбь" и посетили экскурсионную программу Музея Победы "Подвиг народа"."Без срока давности" – масштабный просветительский проект, направленный на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.
https://ria.ru/20220508/pobeda-1787523283.html
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общество, донбасс, музей победы
16:17 08.05.2022
 
В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"

В Музее Победы в Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПочетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лауреатов Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" наградили в воскресенье в Москве, торжественная церемония прошла в канун Дня Победы в Музее Победы на Поклонной горе.
Абсолютными победителями и призерами конкурса стали 44 участника. Победителями в специальных номинациях были признаны 18 человек. Сборники лучших работ будут отправлены в библиотеки образовательных организаций.
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Конкурс проводился по нескольким тематическим направлениям, в их числе "Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны", "Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса", "Произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны".
В 2022 году число участников конкурса достигло почти 593 тысяч человек, к школьникам присоединились студенты колледжей и техникумов, ребята из Донбасса.
Кроме того, в Музее Победы прошла церемония награждения представителей образовательных организаций абсолютных победителей, победителей в номинациях и призеров Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций "Без срока давности".
Участники мероприятия возложили цветы к скульптурной группе "Скорбь" и посетили экскурсионную программу Музея Победы "Подвиг народа".
"Без срока давности" – масштабный просветительский проект, направленный на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтёров, членов поискового движения.
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