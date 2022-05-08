https://ria.ru/20220508/motoprobeg-1787480826.html

Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом

Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом - РИА Новости, 08.05.2022

Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом

Русскоязычные австралийцы в воскресенье отметили мотопробегом День Победы, почтив память погибших солдат, сообщил РИА Новости координатор пробега в Мельбурне... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:38

2022-05-08T10:38

2022-05-08T10:38

день победы — 2022

в мире

мельбурн

сидней

австралия

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Русскоязычные австралийцы в воскресенье отметили мотопробегом День Победы, почтив память погибших солдат, сообщил РИА Новости координатор пробега в Мельбурне участников мотоклуба "Ночные волки" Станислав Городищер."Мы поехали на два мемориала в память обо всех погибших солдатах во Второй мировой и Великой Отечественной в Мельбурне. Проехали по центру города, прохожие и автомобилисты, останавливавшиеся на светофорах, встречали нас улыбками, поддерживали нас, фотографировали, с восхищением и восторгом нас принимали. Это было, наверное, самое приятное", - сказал по телефону Городищер.С полицией, по его словам, были проведены переговоры, чтобы полицейские знали о том, что в городе поедут мотоциклисты, и предупредили постовых по маршруту, чтобы их пропускали. Как сказал Городищер, со стороны полиции "возражений абсолютно не было".После мотопробега его участники поехали в греческую православную церковь, где для них организовали службу, прочли молитву в честь Дня Победы и в память обо всех погибших.Мотоциклисты пригласили людей на пикник, место для этого предоставила греческая церковь, и отметили этот день вместе с семьями, детьми.В Мельбурне в мотопробеге "Ночных волков" участвовали около полусотни мотоциклистов, больше половины из которых были русскоговорящие граждане, сообщил Городищер."Остальные - это были наши друзья и единомышленники, которые нас поддерживают, в том числе и австралийские мотоциклисты, ветераны. Также у нас есть группа ребят из Индии, которые с нами любят выезжать и поддерживают наши мероприятия", - отметил он.По словам координатора, мотопробеги одновременно прошли в Сиднее с возложением цветов к военному мемориалу, в Перте и Брисбене.

https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мельбурн, сидней, австралия, день победы