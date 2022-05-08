https://ria.ru/20220508/motoprobeg-1787480826.html
Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом
Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом - РИА Новости, 08.05.2022
Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом
Русскоязычные австралийцы в воскресенье отметили мотопробегом День Победы, почтив память погибших солдат, сообщил РИА Новости координатор пробега в Мельбурне... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:38
2022-05-08T10:38
2022-05-08T10:38
день победы — 2022
в мире
мельбурн
сидней
австралия
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Русскоязычные австралийцы в воскресенье отметили мотопробегом День Победы, почтив память погибших солдат, сообщил РИА Новости координатор пробега в Мельбурне участников мотоклуба "Ночные волки" Станислав Городищер."Мы поехали на два мемориала в память обо всех погибших солдатах во Второй мировой и Великой Отечественной в Мельбурне. Проехали по центру города, прохожие и автомобилисты, останавливавшиеся на светофорах, встречали нас улыбками, поддерживали нас, фотографировали, с восхищением и восторгом нас принимали. Это было, наверное, самое приятное", - сказал по телефону Городищер.С полицией, по его словам, были проведены переговоры, чтобы полицейские знали о том, что в городе поедут мотоциклисты, и предупредили постовых по маршруту, чтобы их пропускали. Как сказал Городищер, со стороны полиции "возражений абсолютно не было".После мотопробега его участники поехали в греческую православную церковь, где для них организовали службу, прочли молитву в честь Дня Победы и в память обо всех погибших.Мотоциклисты пригласили людей на пикник, место для этого предоставила греческая церковь, и отметили этот день вместе с семьями, детьми.В Мельбурне в мотопробеге "Ночных волков" участвовали около полусотни мотоциклистов, больше половины из которых были русскоговорящие граждане, сообщил Городищер."Остальные - это были наши друзья и единомышленники, которые нас поддерживают, в том числе и австралийские мотоциклисты, ветераны. Также у нас есть группа ребят из Индии, которые с нами любят выезжать и поддерживают наши мероприятия", - отметил он.По словам координатора, мотопробеги одновременно прошли в Сиднее с возложением цветов к военному мемориалу, в Перте и Брисбене.
https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мельбурн, сидней, австралия, день победы
Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом
Русскоязычные австралийцы отметили День Победы мотопробегом, почти память погибших солдат
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Русскоязычные австралийцы в воскресенье отметили мотопробегом День Победы, почтив память погибших солдат, сообщил РИА Новости координатор пробега в Мельбурне участников мотоклуба "Ночные волки" Станислав Городищер.
"Мы поехали на два мемориала в память обо всех погибших солдатах во Второй мировой и Великой Отечественной в Мельбурне
. Проехали по центру города, прохожие и автомобилисты, останавливавшиеся на светофорах, встречали нас улыбками, поддерживали нас, фотографировали, с восхищением и восторгом нас принимали. Это было, наверное, самое приятное", - сказал по телефону Городищер.
С полицией, по его словам, были проведены переговоры, чтобы полицейские знали о том, что в городе поедут мотоциклисты, и предупредили постовых по маршруту, чтобы их пропускали. Как сказал Городищер, со стороны полиции "возражений абсолютно не было".
После мотопробега его участники поехали в греческую православную церковь, где для них организовали службу, прочли молитву в честь Дня Победы и в память обо всех погибших.
Мотоциклисты пригласили людей на пикник, место для этого предоставила греческая церковь, и отметили этот день вместе с семьями, детьми.
В Мельбурне в мотопробеге "Ночных волков" участвовали около полусотни мотоциклистов, больше половины из которых были русскоговорящие граждане, сообщил Городищер.
"Остальные - это были наши друзья и единомышленники, которые нас поддерживают, в том числе и австралийские мотоциклисты, ветераны. Также у нас есть группа ребят из Индии
, которые с нами любят выезжать и поддерживают наши мероприятия", - отметил он.
По словам координатора, мотопробеги одновременно прошли в Сиднее
с возложением цветов к военному мемориалу, в Перте
и Брисбене
.