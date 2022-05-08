https://ria.ru/20220508/memorial-1787561184.html
С мемориала в Херсонской области убрали таблички с убитыми военными Украины
С мемориала в Херсонской области убрали таблички с убитыми военными Украины - РИА Новости, 08.05.2022
С мемориала в Херсонской области убрали таблички с убитыми военными Украины
Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины подготовлен к празднованию Дня Победы, оттуда демонтированы и установлены в другом... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:44
2022-05-08T21:44
2022-05-08T21:53
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 8 мая - РИА Новости. Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины подготовлен к празднованию Дня Победы, оттуда демонтированы и установлены в другом месте таблички с убитыми участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."В преддверии 9 мая, праздника Великой Победы, при поддержке российских военных и местных граждан, мы провели уборку территории и подготовили памятник к великому празднику. Зажгли Вечный огонь, который не горел уже много лет. Администрацией принято решение перенести памятные таблички погибшим воинам во время гражданского конфликта на Украине. Они являются местными жителями, но тематика не совпадает с мемориалом, так как здесь раньше были портреты погибших в Отечественную войну героев", - рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.По словам Турулева, было принято решение сделать отдельный мемориал в центре села, куда переместили демонтированные таблички. Предыдущие памятные таблички героев Отечественной войны были сняты прежними властями в 2014 году."Обязательно планируем восстановить прежние памятные таблички по старым макетам. Это будет обязательно сделано", - добавил он.Таблички с украинскими военными в воскресенье были демонтированы с мемориала победы и установлены на мемориале, посвященном жертвам гражданской войны.Таблички с героями Великой Отечественной войны, демонтированные по указанию киевских властей, по словам местных жителей, были вывезены в неизвестном направлении и, вероятнее всего, полностью разбиты.
https://ria.ru/20220508/polk-1787493395.html
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Подготовка ко Дню Победы мемориала в Херсонской области
Мемориал в Херсонской области подготовили к празднованию Дня Победы, зажгли Вечный огонь, который не горел уже много лет, перенесли в другое место таблички с именами убитых в Донбассе украинских силовиков
2022-05-08T21:44
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РИА Новости
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украина, ситуация в днр и лнр
21:44 08.05.2022 (обновлено: 21:53 08.05.2022)
С мемориала в Херсонской области убрали таблички с убитыми военными Украины
С мемориала в поселении Чернобаевка убрали таблички с убитыми украинскими военными
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 8 мая - РИА Новости. Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины подготовлен к празднованию Дня Победы, оттуда демонтированы и установлены в другом месте таблички с убитыми участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"В преддверии 9 мая, праздника Великой Победы, при поддержке российских военных и местных граждан, мы провели уборку территории и подготовили памятник к великому празднику. Зажгли Вечный огонь, который не горел уже много лет. Администрацией принято решение перенести памятные таблички погибшим воинам во время гражданского конфликта на Украине
. Они являются местными жителями, но тематика не совпадает с мемориалом, так как здесь раньше были портреты погибших в Отечественную войну героев", - рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
По словам Турулева, было принято решение сделать отдельный мемориал в центре села, куда переместили демонтированные таблички. Предыдущие памятные таблички героев Отечественной войны были сняты прежними властями в 2014 году.
"Обязательно планируем восстановить прежние памятные таблички по старым макетам. Это будет обязательно сделано", - добавил он.
Таблички с украинскими военными в воскресенье были демонтированы с мемориала победы и установлены на мемориале, посвященном жертвам гражданской войны.
Таблички с героями Великой Отечественной войны, демонтированные по указанию киевских властей, по словам местных жителей, были вывезены в неизвестном направлении и, вероятнее всего, полностью разбиты.