05:50 08.05.2022 (обновлено: 13:57 08.05.2022)
В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары
В четырех районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары
Пожар в Ачинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Пожары ликвидировали в четырех районах Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В четырех районах Красноярского края пожар полностью ликвидирован - в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 квадратный метр", - говорится в сообщении.
Продолжается работа по ликвидации пожаров в Дзержинском, Канском, Пировском, Рыбинском, Уярском, Боготольском, Ачинском, Большеулуйском, Большемуртинском и Казачинском районах края.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.