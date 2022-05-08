https://ria.ru/20220508/likvidatsiya-1787459671.html

В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары

В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары - РИА Новости, 08.05.2022

В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары

Пожары ликвидировали в четырех районах Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T05:50

2022-05-08T05:50

2022-05-08T13:57

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Пожары ликвидировали в четырех районах Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Продолжается работа по ликвидации пожаров в Дзержинском, Канском, Пировском, Рыбинском, Уярском, Боготольском, Ачинском, Большеулуйском, Большемуртинском и Казачинском районах края.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край