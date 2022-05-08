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Депутат Госдумы прокомментировал слова Штайнмайера о крахе единства Европы

Депутат Госдумы прокомментировал слова Штайнмайера о крахе единства Европы - РИА Новости, 08.05.2022

Депутат Госдумы прокомментировал слова Штайнмайера о крахе единства Европы

Причиной краха мечты о едином европейском доме, о чем сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, являются действия коллективного Запада во главе с США,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:54

2022-05-08T19:54

2022-05-08T19:54

в мире

украина

германия

сша

евросоюз

госдума рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Причиной краха мечты о едином европейском доме, о чем сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, являются действия коллективного Запада во главе с США, позволившими появиться нацизму на территории Украины, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Штайнмайер сейчас выступает как политический авантюрист, в преддверии 9 Мая сознательно искажает историю. Выступая сейчас в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов и говоря о том, что мечта о европейском единстве потерпела крах, он не называет истинной причины, почему это произошло", - заявил парламентарий.Шхагошев отметил, что Штайнмайер связывает этот крах с событиями на Украине, а выражая слова благодарности союзникам, освободившим Германию от нацизма, даже не называет Россию - "однозначно главного героя Второй мировой"."Европейский дом уже не тот, он развален, и главная причина - это действия коллективного Запада, причем при содействии США и поддержке лидеров ЕС. Именно они сделали возможным то, чтобы нацизм поднял голову на территории Украины. Такой ценой "дружить" против России не получится", - резюмировал депутат.

https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html

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в мире, украина, германия, сша, евросоюз, госдума рф