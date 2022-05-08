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В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека - РИА Новости, 08.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787484169.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека - РИА Новости, 08.05.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека
За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:05
2022-05-08T11:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 6682 человека, или на 22,7% меньше по сравнению с 7 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
11:05 08.05.2022
 
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 6682 человека, или на 22,7% меньше по сравнению с 7 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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