https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787484169.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека - РИА Новости, 08.05.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека
За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:05
2022-05-08T11:05
2022-05-08T11:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 6682 человека, или на 22,7% меньше по сравнению с 7 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека