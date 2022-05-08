https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787484169.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека - РИА Новости, 08.05.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 6682 человека

За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:05

2022-05-08T11:05

2022-05-08T11:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от коронавируса 6682 человека, это на 22,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 6682 человека, или на 22,7% меньше по сравнению с 7 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество