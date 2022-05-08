https://ria.ru/20220508/goroskop-1787240696.html

Астролог составил любовный гороскоп на май

Астролог составил любовный гороскоп на май - РИА Новости, 08.05.2022

Астролог составил любовный гороскоп на май

Астролог составил любовный гороскоп и рассказал, как в мае сложится личная у всех знаков зодиака, сообщает The Times of India. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T06:54

2022-05-08T06:54

2022-05-08T06:54

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Астролог составил любовный гороскоп и рассказал, как в мае сложится личная у всех знаков зодиака, сообщает The Times of India. Овны могут вступить в брак. При чем как по расчету, так и по любви. Женатым и замужним переживать по поводу личной жизни не стоит — в мае их отношения станут только лучше.Тельцы в этом месяце могут расстаться с партнером. Разрыв может оказаться очень болезненным, зато представителям знака удастся вырваться из токсичных отношений. "Любовь усилится, и связь между партнерами станет крепче", — вот, что предсказывают Близнецам. А еще представители знака будут вместе со своими вторыми половинками участвовать в различных мероприятиях, которые им обоим нравятся. Одинокие Раки в мае пару себе искать не намерены. Те же, у кого есть партнер, могут от него сбежать, так и не разорвав отношений. Астролог советует им все же проинформировать второю половинку о решении — иначе в будущем Ракам придется столкнуться с последствиями своего поведения. Львы в мае могут как узаконить отношения, так и посвятить месяц подготовке к браку. Женится они могут как после длительного романа, так и внезапно.У Дев в этом месяце начнутся новые отношения, либо они отправятся в ЗАГС с тем, кто на них по характеру совсем не похож. Весов ждет в мае ссора с любимым человеком. Есть вероятность, что кто-то выступит против их отношений или брака. Если представители знака будут отстаивать свое мнение, то в итоге все уладится. Скорпионы будут заботится о второй половине больше, чем обычно. В выяснении отношений они будут полагаться на институцию. Стрельцам не избежать стресса в любовной сфере. Они должны постараться выйти из сложной ситуации или запутанных отношений. Козероги будут решать денежные вопросы, связанные с их партнером. Это может быть планирование отпуска, свидание, покупка подарков или инвестирование в любое другое дело, которое укрепит их связь. Одинокие представители знака в поисках подходящей пары постараются произвести впечатление, показывая окружающим, что не ограничены в финансах. В начале месяца в личной жизни у Водолеев проблемы. Одиноким будет непросто завести новый роман. Те, кто в паре, тоже столкнутся с какими-то трудностями. Но эти препятствия преодолимы, а сложности временные. У Рыб намечается новый этап в отношениях, и все проблемы останутся в прошлом. Есть вероятность, что в этом месяце у них закончится один роман и начнется другой.

https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html

https://ria.ru/20220403/goroskop-1781358516.html

https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, любовь, отношения, стиль жизни