Рейтинг@Mail.ru
"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html
"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса
"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса - РИА Новости, 08.05.2022
"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса
Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:00
2022-05-08T08:07
наука
биология
коронавирус covid-19
здоровье
вирусы
аденовирусная инфекция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821126_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_c4966898bca883554ffb2ecc9f264c99.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа. Точную причину вспышки назвать не могут, однако есть предположение, что это связано с пандемией коронавируса.Странный гепатитО первых заболевших сообщили в январе британские врачи. К концу апреля в Шотландии, где обычно не больше пяти случаев атипичного гепатита в год, было уже 17, в целом по стране — 145. Стало ясно, что это какая-то новая инфекция — скорее всего, вирусная.Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет, подавляющее большинство — младше десяти. Симптомы — как при гастроэнтерите: боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее. Затем появляются типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах, существенно повышается содержание печеночных ферментов (АСТ и АЛТ) в крови — до 500-2000 международных единиц на литр.У здорового человека эти ферменты в кровь не попадают — такие высокие показатели при норме 10-40 однозначно свидетельствуют о разрушении печени. Иногда поражения настолько сильные, что требуется срочная трансплантация.Нетипичный вирусОбычно заболевания печени у детей связаны с вирусом гепатита А. Реже встречаются другие типы — B, C, D и E. Это не родственные друг другу патогены, объединенные в группу только по проявлениям. Их не выявили у пациентов с новой инфекцией, зато у 75 процентов нашли аденовирус, идентифицированный на молекулярном уровне как F41.В человеческой популяции постоянно присутствуют более ста разновидностей аденовирусов. Одни вызывают респираторные инфекции, другие поражают в основном желудочно-кишечный тракт. F41 относится к последним. Взрослые чаще всего имеют к нему антитела, так как переболели еще в раннем детстве. У детей инфекция обычно протекает с относительно легкими симптомами — диарея, тошнота, небольшая температура."Аденовирус F41 вызывает гастроэнтерит у детей, а также около десяти-пятнадцати процентов респираторных инфекций в мире, — объясняет в комментарии порталу SMC профессор микробиологии и молекулярной биологии Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Питер Уайт. — Это большой ДНК-вирус, способный заражать различные органы. Печень действует как помощник желудочно-кишечной системы, поэтому неудивительно, что и ее клетки затронуты. Но это предполагает, что в вирусе что-то изменилось".Гипотезы происхожденияДля объяснения того, каким образом в целом безобидный аденовирус стал причиной тяжелого гепатита, ученые предложили три гипотезы. Первая — поздняя встреча с данным штаммом. Для многих вирусных заболеваний действует правило: чем раньше человек сталкивается с инфекцией, тем легче ее переносит. Организм нарабатывает антитела, которые в будущем защищают от более тяжелых последствий.Обычно встреча с аденовирусами происходит в раннем детстве. Но в последние два года люди были частично или полностью изолированы, меньше общались и путешествовали, носили маски, а школы и детские сады не работали. В итоге циркуляция респираторных вирусов в обществе резко снизилась. Свидетельство тому — отсутствие в 2021-м традиционных сезонных эпидемий гриппа. С начала 2022-го в большинстве стран стали снимать ограничительные меры, из-за чего впервые с вирусом столкнулись уже подростки. Что и привело к более тяжелому течению.Вторая гипотеза — наложение аденовирусной инфекции на коронавирусную. У 16 процентов детей, госпитализированных с загадочным гепатитом в Великобритании, обнаружили коронавирус, а у 19 человек — сразу и аденовирус, и SARS-CoV-2. По мнению экспертов, воздействие COVID-19 было намного шире. С января по апрель прошла очередная волна, связанная с омикрон-штаммом, который часто протекает бессимптомно, а большинство детей в стране не привиты.Как предполагают ученые, перенесенный ковид мог изменить работу иммунной системы, а последующее заражение аденовирусом привело к тяжелому поражению печени. До этого редкие случаи гепатита, связанного с аденовирусом, отмечали только у детей с нарушением иммунитета.Третий вариант — мутация самого аденовируса."Аденовирусы обычно вызывают симптомы простуды или гриппа, лихорадку, боль в горле, острый бронхит, пневмонию, конъюнктивит, диарею, рвоту, тошноту и боль в животе, — отмечает доктор Винод Баласубраманиам, вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии. — Заболевание непродолжительное и не протекает тяжело, если только у детей нет ослабленного иммунитета. Поэтому если причина этих случаев — действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит".Данных, подтверждающих эту гипотезу, пока нет — исследования генома вируса F41, выделенного от больных гепатитом детей, еще не проводили. Но чисто теоретически это возможно. Кроме того, два или три предложенных учеными фактора могли действовать одновременно.В России пока не фиксировали острый гепатит неизвестной этиологии. Для предотвращения завоза Роспотребнадзор принимает необходимые меры, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. Авиасообщение с большинством государств, где выявили заболевание, ограничено, так что риск проникновения инфекции на территорию страны ведомство оценивает как "крайне низкий".В любом случае специалисты призывают внимательнее отслеживать у ребенка признаки гепатита и при малейших подозрениях обращаться к врачу. А также помнить, что аденовирусы передаются воздушно-капельным и фекально-оральным путем. Поэтому важно следить, чтобы дети тщательно мыли руки и соблюдали респираторную гигиену.
https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владислав Стрекопытов
Владислав Стрекопытов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bcb3ce65b3034dc27ade4e28c924aafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биология, коронавирус covid-19, здоровье, вирусы, аденовирусная инфекция, великобритания
08:00 08.05.2022 (обновлено: 08:07 08.05.2022)
 

"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрач берет кровь для анализа у пациента в процедурном кабинете
Врач берет кровь для анализа у пациента в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа. Точную причину вспышки назвать не могут, однако есть предположение, что это связано с пандемией коронавируса.

Странный гепатит

О первых заболевших сообщили в январе британские врачи. К концу апреля в Шотландии, где обычно не больше пяти случаев атипичного гепатита в год, было уже 17, в целом по стране — 145. Стало ясно, что это какая-то новая инфекция — скорее всего, вирусная.
Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет, подавляющее большинство — младше десяти. Симптомы — как при гастроэнтерите: боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее. Затем появляются типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах, существенно повышается содержание печеночных ферментов (АСТ и АЛТ) в крови — до 500-2000 международных единиц на литр.
У здорового человека эти ферменты в кровь не попадают — такие высокие показатели при норме 10-40 однозначно свидетельствуют о разрушении печени. Иногда поражения настолько сильные, что требуется срочная трансплантация.
© Иллюстрация РИА НовостиКоличество зарегистрированных случаев заболевания, по данным ВОЗ на 21 апреля 2022
Количество зарегистрированных случаев заболевания на 21 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Количество зарегистрированных случаев заболевания, по данным ВОЗ на 21 апреля 2022

Нетипичный вирус

Обычно заболевания печени у детей связаны с вирусом гепатита А. Реже встречаются другие типы — B, C, D и E. Это не родственные друг другу патогены, объединенные в группу только по проявлениям. Их не выявили у пациентов с новой инфекцией, зато у 75 процентов нашли аденовирус, идентифицированный на молекулярном уровне как F41.
В человеческой популяции постоянно присутствуют более ста разновидностей аденовирусов. Одни вызывают респираторные инфекции, другие поражают в основном желудочно-кишечный тракт. F41 относится к последним. Взрослые чаще всего имеют к нему антитела, так как переболели еще в раннем детстве. У детей инфекция обычно протекает с относительно легкими симптомами — диарея, тошнота, небольшая температура.
"Аденовирус F41 вызывает гастроэнтерит у детей, а также около десяти-пятнадцати процентов респираторных инфекций в мире, — объясняет в комментарии порталу SMC профессор микробиологии и молекулярной биологии Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Питер Уайт. — Это большой ДНК-вирус, способный заражать различные органы. Печень действует как помощник желудочно-кишечной системы, поэтому неудивительно, что и ее клетки затронуты. Но это предполагает, что в вирусе что-то изменилось".
Медицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 08:00Наука
Убивает миллионами. Чем опасна вспышка птичьего гриппа

Гипотезы происхождения

Для объяснения того, каким образом в целом безобидный аденовирус стал причиной тяжелого гепатита, ученые предложили три гипотезы. Первая — поздняя встреча с данным штаммом. Для многих вирусных заболеваний действует правило: чем раньше человек сталкивается с инфекцией, тем легче ее переносит. Организм нарабатывает антитела, которые в будущем защищают от более тяжелых последствий.
Обычно встреча с аденовирусами происходит в раннем детстве. Но в последние два года люди были частично или полностью изолированы, меньше общались и путешествовали, носили маски, а школы и детские сады не работали. В итоге циркуляция респираторных вирусов в обществе резко снизилась. Свидетельство тому — отсутствие в 2021-м традиционных сезонных эпидемий гриппа. С начала 2022-го в большинстве стран стали снимать ограничительные меры, из-за чего впервые с вирусом столкнулись уже подростки. Что и привело к более тяжелому течению.
Вторая гипотеза — наложение аденовирусной инфекции на коронавирусную. У 16 процентов детей, госпитализированных с загадочным гепатитом в Великобритании, обнаружили коронавирус, а у 19 человек — сразу и аденовирус, и SARS-CoV-2. По мнению экспертов, воздействие COVID-19 было намного шире. С января по апрель прошла очередная волна, связанная с омикрон-штаммом, который часто протекает бессимптомно, а большинство детей в стране не привиты.
Как предполагают ученые, перенесенный ковид мог изменить работу иммунной системы, а последующее заражение аденовирусом привело к тяжелому поражению печени. До этого редкие случаи гепатита, связанного с аденовирусом, отмечали только у детей с нарушением иммунитета.
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00Наука
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
Третий вариант — мутация самого аденовируса.
"Аденовирусы обычно вызывают симптомы простуды или гриппа, лихорадку, боль в горле, острый бронхит, пневмонию, конъюнктивит, диарею, рвоту, тошноту и боль в животе, — отмечает доктор Винод Баласубраманиам, вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии. — Заболевание непродолжительное и не протекает тяжело, если только у детей нет ослабленного иммунитета. Поэтому если причина этих случаев — действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит".
Данных, подтверждающих эту гипотезу, пока нет — исследования генома вируса F41, выделенного от больных гепатитом детей, еще не проводили. Но чисто теоретически это возможно. Кроме того, два или три предложенных учеными фактора могли действовать одновременно.
В России пока не фиксировали острый гепатит неизвестной этиологии. Для предотвращения завоза Роспотребнадзор принимает необходимые меры, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. Авиасообщение с большинством государств, где выявили заболевание, ограничено, так что риск проникновения инфекции на территорию страны ведомство оценивает как "крайне низкий".
В любом случае специалисты призывают внимательнее отслеживать у ребенка признаки гепатита и при малейших подозрениях обращаться к врачу. А также помнить, что аденовирусы передаются воздушно-капельным и фекально-оральным путем. Поэтому важно следить, чтобы дети тщательно мыли руки и соблюдали респираторную гигиену.
Экспозиция в Национальном музее медицины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00Наука
"Ковид-1889". Ученые выяснили, когда была первая пандемия коронавируса
 
НаукабиологияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВирусыаденовирусная инфекцияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала