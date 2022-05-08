https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html

"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса

"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса - РИА Новости, 08.05.2022

"Поражает печень". Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса

Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:07

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великобритания

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа. Точную причину вспышки назвать не могут, однако есть предположение, что это связано с пандемией коронавируса.Странный гепатитО первых заболевших сообщили в январе британские врачи. К концу апреля в Шотландии, где обычно не больше пяти случаев атипичного гепатита в год, было уже 17, в целом по стране — 145. Стало ясно, что это какая-то новая инфекция — скорее всего, вирусная.Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет, подавляющее большинство — младше десяти. Симптомы — как при гастроэнтерите: боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее. Затем появляются типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах, существенно повышается содержание печеночных ферментов (АСТ и АЛТ) в крови — до 500-2000 международных единиц на литр.У здорового человека эти ферменты в кровь не попадают — такие высокие показатели при норме 10-40 однозначно свидетельствуют о разрушении печени. Иногда поражения настолько сильные, что требуется срочная трансплантация.Нетипичный вирусОбычно заболевания печени у детей связаны с вирусом гепатита А. Реже встречаются другие типы — B, C, D и E. Это не родственные друг другу патогены, объединенные в группу только по проявлениям. Их не выявили у пациентов с новой инфекцией, зато у 75 процентов нашли аденовирус, идентифицированный на молекулярном уровне как F41.В человеческой популяции постоянно присутствуют более ста разновидностей аденовирусов. Одни вызывают респираторные инфекции, другие поражают в основном желудочно-кишечный тракт. F41 относится к последним. Взрослые чаще всего имеют к нему антитела, так как переболели еще в раннем детстве. У детей инфекция обычно протекает с относительно легкими симптомами — диарея, тошнота, небольшая температура."Аденовирус F41 вызывает гастроэнтерит у детей, а также около десяти-пятнадцати процентов респираторных инфекций в мире, — объясняет в комментарии порталу SMC профессор микробиологии и молекулярной биологии Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Питер Уайт. — Это большой ДНК-вирус, способный заражать различные органы. Печень действует как помощник желудочно-кишечной системы, поэтому неудивительно, что и ее клетки затронуты. Но это предполагает, что в вирусе что-то изменилось".Гипотезы происхожденияДля объяснения того, каким образом в целом безобидный аденовирус стал причиной тяжелого гепатита, ученые предложили три гипотезы. Первая — поздняя встреча с данным штаммом. Для многих вирусных заболеваний действует правило: чем раньше человек сталкивается с инфекцией, тем легче ее переносит. Организм нарабатывает антитела, которые в будущем защищают от более тяжелых последствий.Обычно встреча с аденовирусами происходит в раннем детстве. Но в последние два года люди были частично или полностью изолированы, меньше общались и путешествовали, носили маски, а школы и детские сады не работали. В итоге циркуляция респираторных вирусов в обществе резко снизилась. Свидетельство тому — отсутствие в 2021-м традиционных сезонных эпидемий гриппа. С начала 2022-го в большинстве стран стали снимать ограничительные меры, из-за чего впервые с вирусом столкнулись уже подростки. Что и привело к более тяжелому течению.Вторая гипотеза — наложение аденовирусной инфекции на коронавирусную. У 16 процентов детей, госпитализированных с загадочным гепатитом в Великобритании, обнаружили коронавирус, а у 19 человек — сразу и аденовирус, и SARS-CoV-2. По мнению экспертов, воздействие COVID-19 было намного шире. С января по апрель прошла очередная волна, связанная с омикрон-штаммом, который часто протекает бессимптомно, а большинство детей в стране не привиты.Как предполагают ученые, перенесенный ковид мог изменить работу иммунной системы, а последующее заражение аденовирусом привело к тяжелому поражению печени. До этого редкие случаи гепатита, связанного с аденовирусом, отмечали только у детей с нарушением иммунитета.Третий вариант — мутация самого аденовируса."Аденовирусы обычно вызывают симптомы простуды или гриппа, лихорадку, боль в горле, острый бронхит, пневмонию, конъюнктивит, диарею, рвоту, тошноту и боль в животе, — отмечает доктор Винод Баласубраманиам, вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии. — Заболевание непродолжительное и не протекает тяжело, если только у детей нет ослабленного иммунитета. Поэтому если причина этих случаев — действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит".Данных, подтверждающих эту гипотезу, пока нет — исследования генома вируса F41, выделенного от больных гепатитом детей, еще не проводили. Но чисто теоретически это возможно. Кроме того, два или три предложенных учеными фактора могли действовать одновременно.В России пока не фиксировали острый гепатит неизвестной этиологии. Для предотвращения завоза Роспотребнадзор принимает необходимые меры, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. Авиасообщение с большинством государств, где выявили заболевание, ограничено, так что риск проникновения инфекции на территорию страны ведомство оценивает как "крайне низкий".В любом случае специалисты призывают внимательнее отслеживать у ребенка признаки гепатита и при малейших подозрениях обращаться к врачу. А также помнить, что аденовирусы передаются воздушно-капельным и фекально-оральным путем. Поэтому важно следить, чтобы дети тщательно мыли руки и соблюдали респираторную гигиену.

https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, коронавирус covid-19, здоровье, вирусы, аденовирусная инфекция, великобритания