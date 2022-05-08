https://ria.ru/20220508/gazprombank-1787545401.html

Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка"

Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка" - РИА Новости, 08.05.2022

Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка"

США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек, сообщили... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:12

2022-05-08T19:12

2022-05-08T19:12

сша

экономика

европа

россия

газпромбанк

сбербанк россии

московский индустриальный банк

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек, сообщили в администрации."США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников", - говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний.Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против "Газмпромбанка" не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов - активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. "О чем мы подаем сигнал: "Газпромбанк" - не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства", - сказал он.Он отметил, что через "Газпромбанк" идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.

https://ria.ru/20220507/sanktsii-1787410114.html

сша

европа

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, экономика, европа, россия, газпромбанк, сбербанк россии, московский индустриальный банк, администрация президента сша