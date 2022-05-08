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Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка" - РИА Новости, 08.05.2022
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Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка"
Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка" - РИА Новости, 08.05.2022
Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка"
США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек, сообщили... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:12
2022-05-08T19:12
сша
экономика
европа
россия
газпромбанк
сбербанк россии
московский индустриальный банк
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек, сообщили в администрации."США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников", - говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний.Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против "Газмпромбанка" не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов - активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. "О чем мы подаем сигнал: "Газпромбанк" - не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства", - сказал он.Он отметил, что через "Газпромбанк" идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
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сша, экономика, европа, россия, газпромбанк, сбербанк россии, московский индустриальный банк, администрация президента сша
19:12 08.05.2022
 
Белый дом рассказал о санкциях против "Газпромбанка"

Белый дом: США ввели санкции против руководства "Газпромбанка", но не учреждения

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", новые санкции коснутся "Московского индустриального банка" и его дочек, сообщили в администрации.
"США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников", - говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против "Газмпромбанка" не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов - активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. "О чем мы подаем сигнал: "Газпромбанк" - не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства", - сказал он.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 17:15
Bloomberg: "Газпром" разъяснил европейским клиентам процедуру оплаты газа
Он отметил, что через "Газпромбанк" идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
 
СШАЭкономикаЕвропаРоссияГазпромбанкСбербанк РоссииМосковский индустриальный банкАдминистрация президента США
 
 
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