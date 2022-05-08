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Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы - РИА Новости, 08.05.2022
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Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы
Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы - РИА Новости, 08.05.2022
Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы
Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T04:06
2022-05-08T12:56
экономика
россия
китай
азия
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами, добавил аналитик. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь Китай и Индию.В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.Активные работы по прокладке "Силы Сибири", например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. "Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня", — заключил он.Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири — 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220507/germaniya-1787446052.html
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экономика, россия, китай, азия, сила сибири (газопровод)
04:06 08.05.2022 (обновлено: 12:56 08.05.2022)
 
Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Эксперт Тимонин: Россия сможет полностью перенаправить объемы газа из Европы в Азию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

"Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры — строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени", — считает собеседник агентства.

Переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами, добавил аналитик. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь Китай и Индию.
В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.
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Активные работы по прокладке "Силы Сибири", например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. "Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня", — заключил он.
Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири — 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
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