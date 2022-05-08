https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html

Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы - РИА Новости, 08.05.2022

Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T04:06

2022-05-08T04:06

2022-05-08T12:56

экономика

россия

китай

азия

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780439579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_46bad4672b32707a0a7f718286da55db.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами, добавил аналитик. На горизонте до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь Китай и Индию.В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 миллиардов кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.Активные работы по прокладке "Силы Сибири", например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. "Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня", — заключил он.Сейчас российский газ поставляется в Китай по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020-м составили 4,1 миллиарда кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири — 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787446052.html

https://ria.ru/20220507/gaz-1787414906.html

россия

китай

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, азия, сила сибири (газопровод)