Рейтинг@Mail.ru
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 445 человек - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/evakuatsiya-1787474664.html
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 445 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 445 человек - РИА Новости, 08.05.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 445 человек
Почти 450 человек, в том числе 67 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:48
2022-05-08T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa456e2c728ec8cbafc6eb88fa04a68b.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Почти 450 человек, в том числе 67 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 7 мая до 08.00 8 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 445 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.В ведомстве уточнили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 29 154 человека.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/azovstal-1786906235.html
https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466836.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389048_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_fccb941559d860a1577114fed0afee8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина
09:48 08.05.2022 (обновлено: 09:53 08.05.2022)
 
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 445 человек

В ДНР заявили, что из Мариуполя за сутки эвакуировали 445 человек, в том числе 67 детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Почти 450 человек, в том числе 67 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 7 мая до 08.00 8 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 445 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
В ведомстве уточнили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 29 154 человека.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 07:08В мире
Националисты могут удерживать более 200 гражданских под "Азовсталью"
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
У нас не было данных – показания пленного украинского полковника
08:17Специальная военная операция на Украине
Морпехам ВСУ в Мариуполе не доложили о потере Волновахи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала